Xbox Game Pass : Explosion d’aventures et d’avantages pour les gamers !

C’est une nouvelle année, et le Xbox Game Pass ne déçoit pas ! L’abonnement offre une variété de nouvelles options pour vos résolutions de jeu vidéo. Devenez le plus grand chasseur de monstres dans Palworld, le champion de course des pistes dans F1 23, ou élevez-vous au sommet en tant que la meilleure patate de l’espace dans Brotato.

Les nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass

Ce sont les jeux qui rejoindront le Xbox Game Pass ce mois-ci:

Those Who Remain (Cloud, Console et PC) – le 16 janvier Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Console et PC) – le 18 janvier F1 23 (Console et PC) – le 18 janvier Palworld (Cloud, Console et PC) – le 19 janvier Go Mecha Ball (Cloud, Console et PC) – le 25 janvier Brotato (Cloud, Console et PC) – le 30 janvier Persona 3 Reload (Cloud, Console et PC) – le 2 février Anuchard (Cloud, Console et PC) – le 6 février

En plus de ces nouveaux jeux, le Xbox Game Pass Ultimate offre également des avantages supplémentaires. Les abonnés pourront profiter du bundle Naraka: Bladepoint pour Sea of Thieves, qui inclut des couvre-chefs Xbox, des cosmétiques rares et trois skins légendaires. Pour les fans de Turbo Golf Racing, un Pet Pack est disponible, débloquant une gamme d’accessoires pour booster votre jeu.

Xbox Game Pass : Un début d’année prometteur

Avec cette vague de nouveaux jeux et avantages, le Xbox Game Pass commence l’année en beauté. L’abonnement continue de prouver qu’il est un choix judicieux pour les joueurs en quête de diversité et de nouvelles expériences. Non seulement il offre des titres nouveaux et passionnants, mais il offre également des avantages supplémentaires qui améliorent vraiment l’expérience de jeu.

Alors, qu’attendez-vous ? Faites place à l’action et commencez l’année en beauté avec le Xbox Game Pass ! Si vous avez déjà testé certains de ces nouveaux jeux, n’hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Nous sommes impatients d’entendre ce que vous en pensez.