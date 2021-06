Xbox Series : Microsoft change le design des jaquettes

Un coup de jeune a été donné aux jaquettes des nouveaux jeux pour Xbox Series. Microsoft vient en effet de dévoiler un nouvel habillage pour les jeux vidéos pour ses consoles next-gen. Sans trop révolutionner le genre, la firme américaine épure principalement la boite en faisant disparaitre le front vert avec la mention Xbox écrite en blanche afin d’étendre l’affiche des jeux.

Les nouveautés Xbox sont abonnées présentes en ce moment. Après avoir mis en avant le Xbox Game Pass durant sa conférence de l’E3 avec l’annonce de moult jeux, Microsoft a en effet annoncé l’arrivée de son mini-frigo Xbox Series X d’ici à la fin de l’année 2021. Désormais, nous venons d’apprendre qu’un petit changement va avoir lieu au niveau de la jaquette pour les jeux vidéos next-gen.

Une nouvelle jaquette pour la nouvelle génération de console Xbox Series

Avec ces nouvelles jaquettes, Microsoft ne révolutionne pas la roue, mais offre tout de même une différenciation notable entre les boites des jeux Xbox One et Xbox Series. Il faut dire que peu de différences étaient présentes entre les deux générations. Nous retrouvions en avant un front marqué de couleur verte avec le logo et la mention Xbox.

Avec ces jaquettes de nouvelle génération, la firme américaine a décidé de couper court en supprimant cette partie prépondérante. Cela permet ainsi d’offrir plus de place pour le visuel du jeu vidéo. En haut à droite, nous retrouvons désormais la mention Series X ou encore Smart Delivery dans le cas où le jeu est cross-gen. Les plateformes compatibles sont d’ailleurs mentionnées dans un encadré sur fond blanc en haut à gauche.

Outre Halo Infinite, certains revendeurs ont affiché des jaquettes des jeux Xbox Series Forza Horizon 5 ou encore de Microsoft Flight Simulator arborant déjà ce doux redesign.

