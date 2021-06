Outlook va permettre de dicter vos e-mails sur iOS et Android

De nouvelles commandes vocales sont disponibles sur l’application iOS d’Outlook. Il est possible de dicter des mails, de rechercher des choses spécifiques par la voix.

De nouvelles commandes vocales dans l’application Outlook

Dans un billet de blog publié le 8 juin, Microsoft a annoncé le lancement de trois nouvelles fonctionnalités vocales sur l’application iOS d’Outlook, elles seront bientôt déployées sur Android également. « Ces nouveaux outils vocaux améliorés par l’IA contextualisent rapidement vos demandes vocales et fournissent une réponse rapide, ce qui rend le travail en déplacement plus facile et plus naturel », explique la firme de Redmond.

Depuis 2019, il est déjà possible d’écouter les mails reçus dans sa boîte de réception Outlook. Microsoft a désormais décidé d’étoffer cet aspect de son application. Ainsi, les utilisateurs peuvent maintenant effectuer différentes requêtes par simple commande vocale. Un nouveau bouton baptisé « Use Voice » en anglais apparaît en haut à droite de l’application. Celui-ci permettra de demander à Cortana, par exemple, quand est son prochain rendez-vous, ou même d’en programmer un.

Déjà disponible sur iOS, bientôt sur Android

Pour émettre des commandes vocales, il suffira d’appuyer sur l’icône « + » dans le coin inférieur droit de l’application, puis de sélectionner l’icône du microphone pour déclencher Cortana, nom de l’assistant personnel intelligent développé par Microsoft. Après quoi, l’utilisateur ou utilisatrice peut notamment demander « À quelle heure est ma prochaine réunion ? » ou encore « Organiser une réunion avec X », mais aussi « Trouve les emails envoyés à X ».

Cette nouvelle version d’Outlook boostée à Cortana est pour l’heure disponible sur iOS uniquement, la version Android étant prévue pour « bientôt ».

À travers ces nouvelles fonctionnalités, la firme de Redmond continue de faire de Cortana un assistant personnel dédié à améliorer la productivité des travailleurs. Cependant, Microsoft a récemment suspendu les applications Cortana pour iOS et Android. La firme a reconnu que la concurrence avec Alexa et Google Assistant était trop rude.

Encore un peu de temps ? Découvrez Windows 11 : Microsoft publie une vidéo de 11 minutes pour teaser la mise à jour !