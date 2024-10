Pure Ice Cream s’épanouit à Dubaï avec un projet ambitieux

Pure Ice Cream, connu pour ses délicieuses crèmes glacées, prépare une expansion majeure à Dubaï. En effet, l’entreprise a récemment signé un accord ambitieux pour augmenter sa capacité de production annuelle de 300 %. De plus, ce projet s’établira dans une nouvelle installation à Dubai Industrial City, avec un investissement massif de 80 millions d’AED.

Pure Ice Cream : Accroissement de 300 % à Dubaï

Avec cette nouvelle installation, elle vise à produire jusqu’à 30 millions de litres par an. Actuellement, plus de 8 000 points de vente distribuent déjà la marque emblématique Kwality Ice Creams, non seulement aux Émirats arabes unis, mais aussi dans plusieurs pays du CCG et en Afrique. Cette augmentation de la capacité de production soutiendra l’expansion régionale et internationale de la marque.

Dubai Industrial City : Un hub stratégique

Dubai Industrial City, une partie intégrante de TECOM Group PJSC, s’affirme comme le centre névralgique pour les fabricants. Accueillant plus de 1 000 clients, ce site abrite également plus de 300 usines opérationnelles. L’accord avec Pure Ice Cream démontre la position stratégique de Dubaï dans le secteur de la fabrication et de la logistique.

Focus sur l’innovation et la durabilité

Pure Ice Cream dotera ses nouvelles installations de systèmes de fabrication modernes, pleinement automatisés et semi-automatisés. En outre, la durabilité est au cœur du projet, avec une conformité aux certifications environnementales ISO 14001 et FSSC22000. Cette approche promeut des pratiques respectueuses de l’environnement, renforçant ainsi l’engagement de l’entreprise envers un avenir durable.

En résumé, l’expansion de Pure Ice Cream à Dubai Industrial City marque un tournant dans l’industrie du F&B aux Émirats. Ce projet promet de créer plus de 300 emplois spécialisés, stimulant ainsi l’économie locale. Avec cette initiative, Pure Ice Cream s’engage vers un avenir innovant, durable et prospère.

