Daredevil : Born Again sera diffusé sur Disney+ en mars 2025

La série Daredevil fait son grand retour en 2025. Les fans du justicier aveugle de Hell’s Kitchen peuvent enfin marquer une date sur leur calendrier. Après plusieurs années d’attente, « Daredevil : Born Again » débarque sur Disney+ le 4 mars 2025. Cette annonce a été faite lors d’un panel au New York Comic Con. Les acteurs Charlie Cox (qui incarne Matt Murdock/Daredevil) et Vincent D’Onofrio (Kingpin) y étaient présents pour partager cette grande nouvelle.

Un retour attendu depuis longtemps pour les fans de Daredevil

Depuis l’annulation de la série Daredevil sur Netflix en 2018, les fans espéraient revoir leur héros préféré. Après tout, la série avait été largement saluée par les critiques et le public. Cependant, son annulation semblait inévitable avec le lancement de Disney+, la plateforme concurrente de Netflix.

Les coûts élevés de production et une audience jugée insuffisante par Netflix avaient également joué en défaveur du projet. Mais la patience des fans est enfin récompensée. « Born Again » marquera non seulement le retour de Daredevil, mais aussi une intégration directe dans le vaste univers Marvel.

Daredevil : Born Again comptera en tout 18 épisodes

« Daredevil : Born Again » ne sera pas seulement un reboot, mais un tout nouveau chapitre. La série a été annoncée pour 18 épisodes, répartis sur deux saisons, avec des retours attendus et de nouveaux personnages.

Le producteur exécutif Brad Winderbaum a également précisé que la série s’intégrera parfaitement dans la « chronologie sacrée » du Marvel Cinematic Universe (MCU). Cela signifie que les événements de la série auront des répercussions dans l’univers global de Marvel.

Intégration tant attendue dans le MCU

Avant son annulation, la série Daredevil, ainsi que les autres shows Marvel de Netflix comme Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist, étaient en quelque sorte séparés de l’univers principal du MCU. Cependant, Charlie Cox a pu faire quelques apparitions remarquées dans des productions Marvel récentes.

Les fans se souviennent notamment de son rôle dans « Spider-Man: No Way Home » où il attrape une brique de manière spectaculaire, et plus récemment dans la série « Echo ». Le retour de Daredevil sur Disney+ pourrait donc marquer une nouvelle ère pour le personnage. Et ce, avec une intégration plus complète dans les intrigues globales du MCU.