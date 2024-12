Test – Thomson DS702: Un ajout rétro et chaleureux à votre intérieur

La tour de son COSY DS702 de Thomson se distingue par son design élégant et ses performances audio intéressantes. Ce tour audio offre une expérience sonore qui s’adaptera à divers environnements. Dans l’article suivant, vous pourrez en apprendre plus sur ce nouveau produit de la gamme Cosy de Thomson.

Design et esthétique de la tour Thomson

La Cosy DS702 arbore une finition en bois de chêne clair, conférant une touche rétro et chaleureuse à tout intérieur. Ses lignes épurées et sa façade amovible permettent une personnalisation selon les préférences de l’utilisateur, s’intégrant harmonieusement dans différents décors. De plus, une lumière d’ambiance intégrée, contrôlable via un bouton ON/OFF, ajoute une dimension visuelle apaisante.

Performances sonores

Équipée de deux woofers et de deux tweeters en façade, la Cosy DS702 délivre une puissance musicale totale de 120 W, assurant une restitution sonore équilibrée avec des basses correctes (bien qu’un peu juste) et des aigus clairs. Cette configuration permet une immersion totale, que ce soit pour l’écoute musicale, le visionnage de films ou les jeux vidéo.

Connectivité et compatibilité

La DS702 offre une connectivité étendue pour répondre à divers besoins. Elle conviendra ainsi à un large panel d’utilisateurs. Voici quelques éléments techniques :

Bluetooth® 5.2 : Permet une connexion sans fil stable avec smartphones, tablettes et autres appareils compatibles.

: Permet une connexion sans fil stable avec smartphones, tablettes et autres appareils compatibles. Entrées multiples : Optique : Idéale pour une liaison numérique avec des téléviseurs ou consoles de jeux. USB : Permet la lecture directe de fichiers audio depuis une clé USB. AUX-IN 3,5 mm : Pour connecter des appareils via un câble jack standard.

: TWS : Permet de jumeler deux enceintes ensemble pour un meilleur rendu sonore.

Cette variété de connexions rend la DS702 polyvalente, adaptée à une multitude de configurations audio domestiques. Lors de ce test, différents matériels ont été utilisés tels qu’une platine vinyle, une platine Minidisc ou encore mon téléviseur. La tour a parfaitement répondu à mes attentes.

Fonctionnalités Supplémentaires

Égaliseur Intégré : Propose des préréglages adaptés aux différents types de contenu (musique, film, voix), permettant d’ajuster le rendu sonore selon les préférences de l’utilisateur.

: Propose des préréglages adaptés aux différents types de contenu (musique, film, voix), permettant d’ajuster le rendu sonore selon les préférences de l’utilisateur. Télécommande : Fournie pour un contrôle à distance facile des différentes fonctions de l’enceinte.

: Fournie pour un contrôle à distance facile des différentes fonctions de l’enceinte. Alimentation : Fonctionne sur secteur 230 V, avec un adaptateur DC 19 V / 1,8 A inclus.

Notre avis sur la tour Thomson DS702

La tour de son de Thomson est de bonne qualité. Le design est réussi et l’enceinte s’intégrera parfaitement dans tout type d’intérieur. La lumière ajoute un petit plus sympathique. Concernant la qualité son, c’est plutôt notamment au regard du modeste prix de la tour. On pourra regretter un léger manque de profondeur de basse. La connectique présente offre de multiples options de branchement sans oublier le Bluetooth. Bref, cela peut faire un très bon cadeau de Noël. Nous vous la recommandons vivement. Elle saura plaire à tout type d’utilisateur.

