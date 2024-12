Quobly et STMicroelectronics : avancée majeure en quantique

Quobly, une startup d’informatique quantique, a récemment annoncé une collaboration révolutionnaire avec STMicroelectronics. Cette alliance vise à accélérer la production à grande échelle de processeurs quantiques. Leur objectif est de rendre l’informatique quantique plus accessible et abordable.

Collaboration Quobly et STMicroelectronics

Quobly et STMicroelectronics unissent leurs forces grâce à leurs compétences en semi-conducteurs FD-SOI pour développer des solutions d’informatique quantique. Ensemble, ils souhaitent dépasser la barrière du million de qubits d’ici 2031. Ce partenariat permet d’accélérer l’industrialisation de la technologie des processeurs quantiques.

Objectifs et échéances pour les processeurs quantiques avec Quolby

La première génération de produits commerciaux devrait être disponible d’ici 2027. Quobly et ST ciblent des marchés divers, tels que le développement de matériaux et la modélisation de systèmes complexes. La première phase de collaboration prévoit l’adaptation du procédé FD-SOI de 28 nm de ST pour une machine quantique de 100 qubits. L’objectif est d’atteindre plus de 100 000 qubits physiques.

Avantages économiques du FD-SOI pour STMicroelectronics

L’utilisation des technologies FD-SOI facilite la fabrication de processeurs quantiques rentables. Ce procédé réduit les coûts de recherche et de développement. Ainsi, il répond à la demande croissante du marché en faveur de processeurs évolutifs et abordables. STMicroelectronics compte sur son modèle de fabricant d’équipements intégrés pour soutenir cette démarche.

Applications potentielles de l’informatique quantique

L’informatique quantique promet de transformer de nombreux secteurs. On parle notamment de l’intelligence artificielle, la chimie, la finance, et la modélisation de climats. Grâce à leurs technologies, Quobly et STMicroelectronics visent à offrir des solutions innovantes et efficaces à ces industries.

En résumé, la collaboration entre Quobly et STMicroelectronics marque une avancée majeure dans le domaine de l’informatique quantique. L’association de leurs expertises en semi-conducteurs FD-SOI ouvre la voie à des solutions plus économiques et à grande échelle. Cette initiative promet de rendre l’informatique quantique accessible à un plus large public et d’en favoriser l’adoption dans diverses industries.

