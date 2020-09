Nokia : annonce de deux nouveaux smartphones et d’autres nouveautés !

Ce mardi 22 septembre, HMD Global, la maison mère de Nokia, vient d’annoncer la sortie de deux nouveaux smartphones pour enrichir son entrée de gamme. Ces deux nouveaux téléphones, les Nokia 3.4 et Nokia 2.4 promettent « le meilleur d’Android » à leurs utilisateurs. À l’annonce de ces deux nouveaux terminaux s’ajoutent l’arrivée de HMD Connect Pro, un service pour les entreprises, ainsi que de nouveaux accessoires.

Le Nokia 3.4 et le Nokia 2.4, deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme sur le marché

Par le biais de sa maison mère, HMD Global, Nokia a dévoilé deux nouveautés du côté de ses terminaux mobiles. Avec les Nokia 2.4 et 3.4, ce sont donc deux téléphones qui viennent s’ajouter aux entrées de gamme de la marque Finlandaise.

Le Nokia 2.4 embarquera tous les éléments devenus indispensables aux nouveaux téléphones de 2020. On retrouvera notamment un traitement des images par intelligence artificielle avec un mode nuit dédié et un éditeur de portrait performant. L’effet Bokeh, très à la mode en ce moment, sera donc totalement accessible avec ce modèle. L’écran du 2.4 bénéficiera d’une dalle HD+ de 6,5 pouces, de quoi profiter pleinement avec cet affichage de bonne qualité.

Le Nokia 2.4 sera disponible d’ici à la fin du mois de septembre dans les coloris Violet, Fjord, Crépuscule et Gris Foncé à partir de 139€.

Le Nokia 3.4 quant à lui, bénéficiera de la puissance d’un Qualcomm® Snapdragon ™ 460, qui apportera la puissance nécessaire pour exploiter pleinement les capacités de ce nouveau smartphone. L’écran, un peu plus petit que le Nokia 2.4, mesurera 6,39 pouces. Lui aussi en HD+, ce smartphone saura offrir un affichage de qualité.

Le Nokia 3.4 sera disponible début octobre dans les coloris Fjord, Violet, Crépuscule et Gris Foncé à partir de 179€.

Batterie et maintenance longue durée garanties avec Nokia !

Les deux téléphones offriront également d’excellentes performances au niveau de leur batterie. En effet, d’après les chiffres communiqués par Nokia, les deux terminaux seraient capables de tenir la charge pendant deux jours ! Un avantage pour toutes celles et ceux qui sont souvent en déplacement ou oublient de recharger leur smartphone !

Enfin, comme tout téléphone Android, les Nokia 2.4 et 3.4 sont livrés avec trois ans de mises à jour de sécurité et deux ans de mise à jour du système d’exploitation. Le 2.4 est d’ailleurs prêt pour Android 11 et 12.

Nouveaux accessoires disponibles

Avec ces nouveaux smartphones Nokia annonce également la sortie de nouveaux accessoires. En premier lieu, on retrouve de nouveaux écouteurs, les Nokia Earbuds Lite. Ces derniers viendront accompagner les meilleures sessions musicales des utilisateurs de la marque nordique. Avec une autonomie de 35 heures et des commandes tactiles, ces nouveaux périphériques musicaux seront disponibles à partir d’octobre à 59,90€.

De plus, la firme Finlandaise en profite également pour lancer un tout nouveau haut-parleur sans fil. Du nom de Nokia Portable Wireless Speaker, il est le premier du portefeuille. Compact et conçu pour être 100% nomade, il offre jusqu’à 4 heures d’autonomie et dispose du Bluetooth 5.0. Très abordable, il sera commercialisé à partir de 34,90€ d’ici novembre.

HMD Connect Pro : la solution SIM d’itinérance mondiale à destination des professionnels

Enfin, HMD Global a également profité de ce communiqué pour annoncer le lancement de HMD Connect Pro. Ce nouveau service proposé par la firme Finlandaise doit permettre de simplifier les connexions à travers le monde. Dédié aux professionnels, le HMD Connect Pro offre la possibilité aux entreprises de garder leurs périphériques connectés de manière sécurisée et transparente. Avec un système de SIM centralisé, tous les terminaux sont contrôlés à distance. Cela évite ainsi la fraude et renforce la sécurité. Avec plus de 600 réseaux dans 160 pays, la maison mère de Nokia offre un service flexible qui répond aux attentes des professionnels.

Riches en annonces, ces dernières heures sont venues conforter la bonne forme de Nokia, qui venait de boucler une importante collecte de fonds le mois dernier.