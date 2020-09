L’une des étapes clés d’un PC fixe est de choisir ses composants, à vrai dire c’est toute l’étape clé. Mais certains composants ne comportent pas tant d’électronique que ça, et pourtant sont essentiels. Aujourd’hui nous parlerons de deux composants en particulier, le boitier et le watercooling, CORSAIR lançant deux gammes distinctes. Les boîtiers moyen-tour 4000 series et les refroidisseurs liquides iCUE ELITE CAPELLIX. Des noms bien différents, mais que cela cache t-il ?

Boîtiers moyen-tour 4000 series : économique, discret et fort

Le boîtier est donc un élément important, primordial et à la fois pas si technologique. Une boîte noire avec quelques câbles dedans, voilà de quoi faire pâlir le cyber truck d’Elon Musk. Malgré tout il faut garder en tête le besoin qui est le vôtre, pouvoir ranger tous vos composants. Une fois tout ceci dans la boite noire, brancher le tout représente la réelle étape finale. CORSAIR vient de vous aider dans cette recherche du meilleur PC gaming en sortant une gamme de boîtiers étonnante.

Trois boîtiers, le 4000D, 4000D AIRFLOW ou 4000X RGB. Un style minimaliste pour le 4000D tandis que les deux modèles suivants proposent les mêmes caractéristiques avec un flux d’air amélioré pour le AIRFLOW et un front panel en verre trempé ainsi qu’un côté RGB pour le 4000X.

Dotés de la technologie AirGuide les ventilateurs sont au nombre de deux (120mm) dans le 4000D et AIRFLOW. Un troisième vient quant à lui s’ajouter sur le 4000X RGB. De quoi rester au frais même pendant de longues sessions.

Les trois boîtiers offrent un intérieur similaire, seul le panneau frontal change pour fournir une expérience différente de refroidissement.

Les boîtiers 4000 séries sont actuellement disponibles sur le site de CORSAIR. Au prix de 87,90€ pour le 4000D et 4000D AIRFLOW et 119,90€ pour le 4000X RGB.

iCUE ÉLITE CAPELLIX – CORSAIR délivre un produit puissant

Pour ne pas laisser ces boîtiers seuls, CORSAR lance également une gamme de refroidisseurs liquides (pour processeurs). Les iCUE ÉLITE CAPELLIX sont donc aussi déclinés en trois modèles, le H100 ÉLITE CAPELLIX, H115i ÉLITE CAPELLIX et le H150i ÉLITE CAPELLIX. Nous parlerons de ces modèles sans citer la dernière particule, prenant une place folle ! Trois modèles aux performances similaires, la seule différence est au niveau de la taille.

Le premier, H100i mesure 240mm, le H115i 280mm tandis que le H150i en mesure 360mm. Le dernier se verra ajouté un ventilateur supplémentaire, ne rentrant donc plus dans tous les boîtiers. Toutes les LEDS sont bien évidemment réglables et aucun de ces 3 watercoolings ne dépassera les 20db. Ces trois modèles se coupleront parfaitement avec la gamme de boîtiers sortie en même temps !

Pour ce qui est du prix et de la disponbilité, les trois sont déjà disponibles sur le site de CORSAIR. Le H100i est donc au prix de 159,90€, pour le H115i, 169,90€ et pour le H150i, 189,90€.