OnePlus 8t : vers un taux de rafraichissement à 120 Hz !

L’entreprise chinoise OnePlus vient d’annoncer de nouvelles fonctionnalités pour son dernier Flagship, le OnePlus 8T. Dans le but de « redéfinir l’expérience multimédia sur smartphone« , le prochain écran de leur téléphone disposera d’un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Un affichage ultra-fluide et beaucoup plus rapide pour le OnePlus 8T

OnePlus s’était déjà aventuré sur le terrain des écrans avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. En effet, le OnePlus 8 Pro, sorti il y a quelques mois, bénéficiait déjà d’un affichage avec un écran 120 Hz. Une technologie qui avait fortement plu aux utilisateurs de la marque chinoise. « Plus tôt cette année, nous avons poussé le taux de rafraîchissement de nos écrans à 120 Hz pour une expérience d’affichage encore plus fluide sur notre flagship ultra premium, le OnePlus 8 Pro, et la réponse de nos utilisateurs a été extrêmement positive« , explique Pete Lau, le fondateur et PDG de OnePlus.

Ce pourquoi OnePlus a décidé de rééditer de nouveaux écrans avec la même fréquence d’affichage. Le premier à en bénéficier sera donc le OnePlus 8T et il y a de fortes chances pour qu’il ne soit pas le dernier. « Avec l’évolution des technologies et des procédés de fabrication, nous pouvons maintenant intégrer un écran 120 Hz à une gamme plus large de nos produits, afin d’offrir la meilleure expérience possible à encore plus de personnes« , poursuit-il.

Pour arriver à une telle prouesse, la marque explique avoir revu sa copie. Ainsi, pour offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs, OnePlus révèle avoir implémenté pas moins de 142 optimisations sur ses terminaux.

Un écran fluide et haut en couleur

Avec le OnePlus 8T, le plaisir des yeux ne s’arrêtera pas qu’à la fluidité. En effet, la marque avoir combiné une haute fréquence d’affichage à une dalle de très bonne qualité. À raison d’une fidélité de couleurs d’un indice de 0,3 JNDC (« Just Notable Color Difference« ), la marque chinoise assure que son nouveau smartphone offrira un écran avec des détails naturels et réalistes.

DisplayMate, l’un des leader mondiaux du travail sur la couleur numérique, a d’ailleurs attribué la note de A+ au OnePlus 8T. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs de la marque qui s’assureront de pouvoir regarder des vidéos et des photos avec une qualité irréprochable !

Enfin, en attendant la conférence dédiée au OnePlus 8T prévue le 14 octobre prochain, vous pouvez toujours retrouver notre test du OnePlus 8 !