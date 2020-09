Lenovo et Google forment un partenariat, découvrez Google Meet Room

Les deux firmes de l’électronique s’allient afin de créer des kits dédiés aux salles de réunion, le Google Meet Room. Ces solutions collaboratives sont destinées aux utilisateurs actuels et futurs de la G Suite et de Google Meet.

Des kits dédiés aux entreprises

Les kits, prêt à l’emploi, intègrent des logiciels de calcul et de gestion, et sont composés de caméras, de barres de son, de capsules de microphones et de câbles. Lenovo et Google proposent trois offres distinctes, pour les petites, moyennes et grandes salles de réunion. Les kits Google Meet Room sont conçus par Google et construit par Lenovo. Ils sont disponibles dans deux couleurs, craie et anthracite. Par ailleurs, ils disposent de la garantie Lenovo Premier Support sur trois ans et des services professionnels pour le Smart Office sont également disponibles en option.

Google Meet Room

Les kits Google Meet Room de Lenovo fonctionnent grâce à une architecture de calcul très performante et embarquent un TPU. Le TPU fournit une intelligence artificielle et une capacité d’apprentissage automatique pour optimiser la qualité audio et vidéo… L’alimentation via câble Ethernet (PoE) permet de transporter un courant à basse tension. Cela permettra de faire circuler le trafic du réseau alimenté par Ethernet vers les composants du kit. Les kits Google Meet Room de Lenovo intègrent également des caméras 4K dotées d’intelligence artificielle et de la technologie intégrée de suppression du bruit TrueVoiceTM.

Prix des différents kits

Les kits Google Meet Room de Lenovo sont disponibles en trois configurations :

• Le kit pour les petites salles de réunion inclut une architecture de calcul, une caméra de 12 MP, une barre de haut-parleur avec micros intégrés et une télécommande. Il sera disponible à partir de début novembre et à partir de 2699$.

• Le kit pour les salles de réunion moyennes inclut une architecture de calcul, une caméra de 12 MP, une barre de haut-parleur, une capsule de microphone et une télécommande à écran tactile de 10,1 pouces. Il sera disponible à partir de début novembre et à partir de 2999$.

• Le kit pour les grandes salles de réunion inclut une architecture de calcul, une caméra de 20,3 MP avec zoom, deux barres de haut-parleur, deux capsules de microphone et une télécommande à écran tactile de 10,1 pouces. Il sera disponible à partir de début novembre et à partir de 3999$.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site officiel.