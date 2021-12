SecretLab Titan EVO 2022 : le fauteuil de bureau ultime – Idées Cadeaux Noël

À l’approche de Noël, il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Après la montre connectée Mobvoi Ticwatch Pro 3, place au huitième jour ! Aujourd’hui, nous vous présentons un fauteuil de bureau premium, signé SecretLab. Nous avons été conquis par la génération 2020 que nous avions testée il y a quelques mois. Cette nouvelle gamme 2022 se veut encore plus qualitative, pour un confort parfait.

Confort optimal, qualité et durabilité

En juillet 2021, SecretLab a présenté sa nouvelle gamme de chaises gaming pour les deux prochaines années, se détachant du modèle OMEGA pour assurer une version ergonomiquement améliorée de TITAN remplie de progrès technologiques.

Ainsi, la marque se concentre sur une seule gamme, offrant 3 tailles pour les morphologies différentes. Cette nouvelle ligne de chaises est pensée pour être plus confortable tout en proposant une personnalisation plus poussée. SecretLab annonce aussi une « durabilité exceptionnelle ». Cela s’explique notamment par l’utilisation d’un tissu SoftWeave plus doux et plus respirant.

Secretlab Titan EVO 2022 : le cadeau de Noël idéal

Toujours pour le confort, le siège propose un soutien lombaire dynamique qui s’adapte à votre dos. Un ensemble de charnières mobiles s’adapte facilement à la colonne vertébrale, quelle que soit la position assise.

Pour les modèles SoftWeave, on retrouve six couleurs différentes, Arctic White, Cookies & Cream, BLACK3, Peluche Pink, Frost Blue et Mint Green, tandis que la version en cuir synthétique propose cinq couleurs distinctes, Stealth, Black, Classic, Ash et Royal. En fonction des tailles et des promotions actuelles, les prix varient entre 400 € et 500 € environ. N’hésitez pas à faire un tour sur le site de SecretLab, d’autant plus qu’une garantie de 5 ans est incluse.

Vous n’êtes pas encore convaincus ? Découvrez notre test du SecretLab Titan : la chaise de bureau à l’ergonomie parfaite !