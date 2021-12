Le Top 10 du BEST OF I-STARTUP 2021 Awards

7 médias internationaux ont sélectionné les « BEST I-STARTUP 2021 Awards ». Ce parmi les entreprises participant au « I-STARTUP 2021 », le plus grand festival de startups à Incheon, en Corée.

Grâce à un examen complet par des médias étrangers telle que Le Cafe Du Geek (France), SVPRESS (Russie), GEEKAZINE (USA), VIETNAMPLUS, SINA (Chine), IT DONGA (Corée), AVINGUSA.

Voici les gagnants du Top 10, y compris DeepFarm, la meilleure entreprise :

DeepFarm KOREA SAMBAU MEDICAL Lighters Company SEEANN Solution Grip Power Tech Soo Energy Nuvilab VIAOBLE K-VISA SGDéveloppement

DeepFarm – Gagnant du festival I-STARTUP 2021

DeepFarm, une startup d’intelligence artificielle fondée par des médecins spécialisés dans l’élevage, est à la pointe de l’innovation sur le marché des fermes intelligentes en développant des solutions AI For Animal (AFA) sur Hanwoo, une race de vache indigène en Corée. On s’attend à ce que l’intelligence artificielle soit capable d’analyser avec précision la vidéo et de présenter une variété de solutions aux consommateurs, allant de la détection des naissances et des comportements anormaux à la détection de la fièvre.

COREE SAMBAU MEDICAL

KOREA SAMBAU MEDICALCo., Ltd. développe et vend des produits de santé bucco-dentaire pour la santé dentaire et bucco-dentaire, qui sont essentiels à notre vie.

Entreprise de briquets

Lighters Company organise ses propres réunions de fans en direct et ses concerts sans contact et, par conséquent, fait la promotion de la communauté mondiale des fans. C’est une entreprise qui aide les gens du monde entier à se rassembler dans KOOKY pour s’engager dans divers échanges via K-POP et leurs artistes grâce à la fourniture de langues locales d’environ 30 pays. Il fournit également du contenu K-POP organisé grâce à une technologie d’IA basée sur les mégadonnées afin que de nombreux fans du monde entier puissent accéder à la vie quotidienne des artistes coréens ou à des contenus spéciaux.

K-VISA

K-VISA gère les offres d’emploi pour les étrangers dans le pays ou à l’étranger jusqu’aux soins personnalisés à la fois. Il s’agit d’un service de recherche d’emploi tout-en-un pour les titulaires d’un visa de travail, les titulaires potentiels d’un visa de travail et les titulaires d’un visa de mariage. Il délivre un visa de travail et s’occupe de divers problèmes d’immigration, de renouvellement, d’extension et de changements de qualification qui se produisent par la suite. Après avoir analysé les informations de la carte d’immatriculation étrangère, des informations personnalisées et des services de marchandises nécessaires de l’entrée au départ sont fournis.

SGDéveloppement

SG Development, qui a pris l’abréviation de « Society + Growth », a été créé avec l’intention de développer le monde pour qu’il se développe davantage. Les housses de toilettes jetables antibactériennes sont produites et développées pour résoudre les désagréments rencontrés par les personnes modernes qui mènent une vie hygiénique lorsqu’elles utilisent des toilettes publiques insalubres. Grâce à la recherche et au développement continus, la résistance à la traction du tissu est très élevée et continue de croître, atteignant une résistance antibactérienne de 99,9 %.

VIAOBLE

VIAOBLE INC, une entreprise spécialisée dans le développement d’applications liées aux produits ménagers et à la distribution, lance des produits avec des stratégies et des conceptions différenciées pour les petits inconvénients qui peuvent être négligés et les aide à jouer un rôle positif dans l’environnement et la vie humaine. Il propose des moyens de développer des articles ménagers réutilisables afin de minimiser l’utilisation d’articles en plastique et jetables, et de réduire les déchets alimentaires inutiles en conjonction avec les applications connexes.

Soo énergie

L’activité principale de Soo Energy est la conception et la production de systèmes géothermiques à énergie nouvelle et renouvelable, et depuis sa fondation en 2017, elle mène en permanence des activités de recherche et développement et d’enregistrement de brevets pour assurer la compétitivité en matière de technologie et de qualité. Elle investit généreusement pour pouvoir s’étendre non seulement aux systèmes géothermiques mais également à divers domaines tels que les systèmes de stockage thermique et s’efforce constamment de pénétrer le marché mondial.

Grip Power Tech

Grip Power Tech est une société de grips de golf qui améliore les fonctionnalités et produit et vend des dépôts de brevets nationaux et des dépôts de brevets aux États-Unis, au Japon et en Chine. En outre, c’est également une entreprise qui détient les Hi-Seoul Excellent Product Brand Awards 2016, l’indice de satisfaction des consommateurs n ° 1 dans Sports Dong-A 2016, et les certificats internationaux ISO 9001, 14001 et 45001.

Nuvilab – Notre startup préférée du I-STARTUP 2021

Nuvilab est une entreprise qui fournit des solutions de réduction des déchets alimentaires et des solutions de soins de santé intégrées via des scanners alimentaires IA. Il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’effet de réduction de la quantité de déchets alimentaires générés en réduisant la quantité résiduelle et met en œuvre une croissance verte durable à faible émission de carbone.

Il réduit la quantité de déchets alimentaires existants d’environ 20 %, économise les coûts d’opportunité sociaux induits par les émissions de déchets alimentaires et fournit des solutions durables aux gestionnaires et aux utilisateurs.

SEEANN Solution

La solution SEEANN utilise des algorithmes de segmentation pour la structure anatomique et les informations sur les propriétés humaines dans le corps humain. Il utilise un logiciel de modélisation 3D basé sur des images médicales, des dispositifs médicaux utilisant la technologie d’impression 3D et VR/AR/MR. Actuellement, SEEANN Solution utilise des imprimantes 3D pour produire des sorties d’implants orbitaux, des modèles d’implants orbitaux, des modèles de forme de tête et des modèles de cœur.

Il peut être utilisé pour imprimer un modèle précis du corps humain via une imprimante 3D et simuler une intervention chirurgicale avec précision et rapidité pour aider le personnel médical. L’impression 3D du modèle humain contribue à l’amélioration de la qualité médicale dans le domaine médical, qui réalise une pratique limitée à l’éthique médicale.

