Black Friday : Xiaomi offre jusqu’à 600€ de réduction !

Le Black Friday, rendez-vous annuel des bonnes affaires nous réserve chaque année des surprises. Cette année, c’est notamment le cas de Xiaomi. Du Xiaomi Redmi Note 7 au Mi Laser Video Projector en passant par la Mi Electric Scooter, l’entreprise fait le plein des bonnes affaires !

Ainsi, à partir du 22 novembre 2019 jusqu’au 02 décembre prochain, voici les offres Black Friday que Xiaomi nous a réservé.

Smartphones Xiaomi : -60€ sur le Redmi Note 7, -230€ sur le Mi Mix 3

Xiaomi est très présent dans le marché des smartphones et l’entreprise est plus particulièrement connue pour proposer des produits de très bonne facture à un tarif particulièrement raisonnable. Pour le Black Friday 2019, la marque a pensé à tous les budgets. Démarrons avec le Redmi Note 7, un smartphone équipé d’un Snapdragon 660, un écran de 6.3″ mais aussi d’un capteur photo de 48MP ! Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre test ici. Le smartphone est disponible dans un pack Fnac avec une coque de protection et un verre trempé pour seulement 189.90€ (Soit une réduction de 60€) !

A retrouver juste ici.

Pour les utilisateurs plus gourmand en quête de qualité, vous avez aussi le Xiaomi Mi Mix 3. Un smartphone qui profite d’un écran Super AMOLED borderless de 6.39″, d’un Snapdragon 845 et d’une batterie de 3200mAh. Si vous souhaitez en connaître plus sur ce produit, nous l’avons déjà testé. Il est actuellement au prix de 299€ sur Cdiscount soit 230€ de réduction ! (-180€ de remise immédiate et -50€ en offre de remboursement pour le Black Friday Xiaomi)

Pour le salon : -15€ sur la Mi Box S et -600€ sur le Mi Laser Video Projector

Vous souhaitez connecter votre télévision sans avoir à acheter une nouvelle télévision ? Xiaomi a répondu à cette problématique en proposant la Mi Box S. Pour rappel, la Mi Box S est une box Android TV qui vous permet streamer tous vos contenus (Netflix, Youtube, Molotov etc…) sur votre télévision directement. Pour plus d’informations, retrouvez notre test ici. Grâce au Black Friday Xiaomi, la Mi Box S est au prix de 54,99€ au lieu de 69,99€ à retrouver ici !

Pour compléter votre home cinéma, rien de mieux qu’un vidéoprojecteur ! L’avantage principal d’un vidéoprojecteur est le fait de pouvoir avoir une taille d’image beaucoup plus grande d’un téléviseur. Le Mi Laser Video Projector en plus intégre Android TV directement dans l’appareil ce qui évite les installations superflues. Pendant le black Friday et ce jusqu’au 2 décembre, l’entreprise propose une réduction immédiate de 600€ !

Soit au prix de 1299€ au lieu de 1899€ !

Électroménager et transport : -50€ sur la Mi Electric Scooter et -50€ sur le Mi Handheld Vacuum Cleaner

Les moyens de transport alternatifs n’ont jamais connu un tel engouement depuis ces dernières années. C’est notamment le cas de la trottinette électrique victime de son succès via des services de location. Xiaomi a également plusieurs trottinettes électriques sur le marché dont la Mi Electric Scooter. Cette trottinette électrique vous permet de rouler à une vitesse maximale de 25km/h (limite maximale autorisée par le code de la route) avec une autonomie d’environ 30Km. Pendant le Black Friday, profitez d’une réduction immédiate de 50€ soit un prix de 349€ au lieu de 399€ !

Le Mi Handheld Vacuum Cleaner est le parfait compagnon pour remplacer votre aspirateur filaire ! Avec un moteur de 100 000 tours/min et une batterie de 2500mAh, l’aspirateur peut capturer jusqu’à 99.97% des particules de poussières. De plus, l’appareil est également en mesure d’éliminer les acariens ou certaines particules allergènes comme le pollen chez certaines personnes. Durant le Black Friday Xiaomi, le Mi Handheld Vacuum Cleaner est disponible au prix de 199€ au lieu de 249€ soit 50€ de réduction immédiate.