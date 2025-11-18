L’essor des compagnons virtuels alimentés par l’intelligence artificielle inquiète certains acteurs du secteur. En effet, Aravind Srinivas, PDG de Perplexity AI, a récemment mis en garde contre les risques psychologiques liés à ces outils. Selon lui, les chatbots capables de simuler des relations humaines peuvent créer une dépendance émotionnelle. Plus encore, ils risquent de pousser les utilisateurs à s’éloigner de la réalité.

Les compagnons IA : des relations artificielles qui séduisent mais isolent les utilisateurs

Les compagnons IA, souvent présentés comme des « petits amis virtuels » ou des avatars inspirés de l’univers manga, sont de plus en plus populaires. En effet, leur force réside dans leur capacité à retenir les conversations passées et à répondre avec un ton proche de celui d’un humain. Cette personnalisation donne l’impression d’une véritable relation. Cela attire de nombreux utilisateurs en quête de réconfort ou de compagnie.

Cependant, Aravind Srinivas souligne que cette immersion peut être dangereuse. Selon lui, les personnes qui passent des heures avec ces systèmes finissent par trouver la vie réelle moins stimulante. De ce fait, elles risquent de s’isoler et de privilégier une réalité artificielle au détriment des interactions sociales authentiques. Pour le PDG de Perplexity AI, cette tendance représente une menace directe pour l’équilibre émotionnel et la santé mentale.

Perplexity AI choisit une autre voie

Contrairement à certaines entreprises qui misent sur les compagnons virtuels, Perplexity AI refuse de développer ce type de service. La société préfère concentrer ses efforts sur des outils d’information fiables et utiles, capables d’aider les utilisateurs à apprendre et à comprendre le monde. Cette orientation s’est récemment traduite par un partenariat majeur avec Snapchat, évalué à 400 millions de dollars, afin d’intégrer une recherche conversationnelle basée sur des réponses vérifiées.

Pour Aravind Srinivas, l’avenir de l’intelligence artificielle ne doit pas reposer sur la simulation de relations humaines. Il mise plutôt sur la création de systèmes qui enrichissent la connaissance et favorisent la curiosité. En mettant en garde contre les dérives des compagnons IA, il invite à réfléchir à l’impact de ces technologies sur nos vies. Il invite également à privilégier des usages qui renforcent la société plutôt que de l’affaiblir.