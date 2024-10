OpenAI et Microsoft investissent 10 millions de dollars dans le journalisme basé sur l’IA

OpenAI et Microsoft s’allient pour soutenir le journalisme. Pour cela, ils lancent une initiative visant à intégrer l’intelligence artificielle dans le travail de rédaction. Le projet, d’une valeur de 10 millions de dollars, vise à offrir des subventions à plusieurs grandes publications. C’est notamment le cas du Chicago Public Media, le Minnesota Star Tribune, Newsday, le Philadelphia Inquirer et le Seattle Times. Chaque organisation bénéficiera de l’expertise d’un chercheur en IA pendant deux ans. L’objectif est de permettre à ces médias de développer des outils basés sur l’IA. Et ce, tout en améliorant la pérennité de leurs activités.

Financement conjoint avec des crédits logiciels et d’entreprise pour un impact durable sur l’intégration de l’IA dans les médias

OpenAI et Microsoft financent à hauteur de 2,5 millions de dollars chacun en fonds directs. Ils ajoutent 2,5 millions de dollars supplémentaires sous forme de crédits logiciels et d’entreprise. Ce qui offre des ressources précieuses pour que les rédactions bénéficiaires puissent développer leurs capacités technologiques.

Le Lenfest Institute of Journalism, acteur reconnu dans le secteur, collabore étroitement avec OpenAI et Microsoft pour mettre en œuvre ce projet. Il est prévu qu’un second tour permette à trois autres médias de recevoir des bourses similaires.

Des relations tendues entre les médias et l’IA alors que les initiatives se multiplient pour encadrer l’utilisation de la technologie

Des litiges sont apparus lorsque des publications comme The New York Times ou le Center for Investigative Reporting ont accusé des entreprises d’IA de violation de droits d’auteur. Ils ont critiqué l’utilisation non autorisée de leur contenu pour l’entraînement de modèles IA. Des plaintes judiciaires ont suivi.

D’autres médias, comme Condé Nast, ont préféré négocier des accords pour une utilisation encadrée de leur contenu. Ces tensions soulignent la nécessité d’un cadre juridique clair et de compensations pour l’utilisation des données journalistiques dans le domaine de l’IA.

OpenAI renforce son équipe avec un économiste en chef pour soutenir sa croissance dans le secteur de l’intelligence artificielle

En parallèle de cet investissement dans les médias, OpenAI a récemment recruté Aaron Chatterji comme premier économiste en chef. Professeur à la Fuqua School of Business de l’Université Duke, Chatterji possède une riche expérience. Il a notamment été le conseiller économique de l’ancien président américain Barack Obama. Son arrivée marque une étape importante pour OpenAI. Ce dernier cherche à mieux appréhender les dynamiques économiques autour de l’IA. Et ce, tout en renforçant sa position face aux défis légaux et commerciaux qui se multiplient.