Minecraft dit adieu à la réalité virtuelle

Minecraft, le célèbre jeu de construction, mettra fin à son support de la réalité virtuelle (VR) au printemps prochain. Le développeur Mojang a confirmé que la dernière mise à jour pour le PlayStation VR aura lieu en mars 2025. Cette décision a été annoncée dans les notes de mise à jour de l’édition Bedrock. Il y est clairement mentionné que « notre capacité à prendre en charge les appareils VR/MR a pris fin ». Les utilisateurs de casques de réalité virtuelle ne recevront plus de mises à jour après cette date.

Les joueurs garderont l’accès à leurs créations et achats malgré la fin du support VR sur Minecraft

Malgré cette nouvelle décevante, les joueurs de Minecraft peuvent continuer à explorer leurs mondes même après la mise à jour. En effet, les achats effectués sur la Marketplace, y compris les Minecoins, resteront accessibles sur des dispositifs non VR, comme un ordinateur.

Cette décision soulève des questions sur l’avenir de la réalité virtuelle et de la réalité mixte dans les jeux vidéo. Minecraft a toujours été un titre phare qui attirait des millions de joueurs à travers le monde. La fin du support VR pour un jeu aussi emblématique peut avoir des répercussions sur l’ensemble de l’écosystème de la réalité virtuelle. En effet, la réalité virtuelle connaît déjà des défis. Par conséquent, la perte d’un jeu aussi populaire que Minecraft pourrait nuire à son développement futur.

Une lueur d’espoir pour les utilisateurs de PlayStation 5

Cependant, il y a une bonne nouvelle pour les possesseurs de PlayStation 5. Après une longue attente, Minecraft a enfin une édition native pour cette console. Auparavant, les joueurs de la PS5 devaient utiliser la version PS4. Désormais, l’édition PS5 offrira une résolution 4K et un taux de 60 images par seconde. Si vous possédez déjà la version PS4, vous pouvez télécharger gratuitement la mise à jour via le PlayStation Store. Cette amélioration technique arrive au bon moment. La récente mise à jour Bundles of Bravery, par exemple, permet aux joueurs de vivre de nouvelles aventures dans l’univers de Minecraft.