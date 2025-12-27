TEST – NZXT Kraken Core 360 RGB, un watercooling AIO axé design et simplicité

Le NZXT Kraken Core 360 RGB s’inscrit dans la continuité de la gamme Kraken, avec une approche clairement orientée vers le design et la facilité d’installation. NZXT vise ici un public à la recherche d’un watercooling AIO moderne, visuellement marquant, mais sans complexité inutile. Ce modèle en 360 mm se décline en noir ou en blanc, avec un éclairage RGB bien intégré et un ensemble ventilateurs déjà assemblé. L’objectif est simple : proposer une solution efficace, propre à monter, et cohérente pour une configuration gaming actuelle.



Notre avis en bref sur le NZXT Kraken Core 360 RGB

Le NZXT Kraken Core 360 RGB est un watercooling AIO agréable à utiliser au quotidien. L’installation est rapide, le rendu visuel est propre, et l’ensemble inspire une certaine cohérence. Le choix d’un bloc de ventilateurs monobloc simplifie clairement le montage et réduit le temps passé dans le boîtier. Pour un utilisateur qui veut un AIO efficace et visuellement soigné sans se compliquer la vie, le contrat est rempli.

En revanche, ce choix technique impose aussi des concessions. Les ventilateurs ne peuvent pas être dissociés, ce qui limite la récupération ou la réutilisation dans un autre montage. Le design est maîtrisé, mais il n’apporte pas de rupture marquante par rapport à la concurrence. Le NZXT Kraken Core 360 RGB est donc un bon watercooling, bien conçu, mais dont l’intérêt repose plus sur l’équilibre général que sur une innovation marquante.

Spécifications techniques du NZXT Kraken Core 360 RGB

Caractéristique Détail Type de refroidissement Watercooling AIO Taille du radiateur 360 mm Ventilateurs Bloc RGB monobloc 360 mm RGB Oui, adressable Logiciel NZXT CAM Compatibilité Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X Compatibilité AMD AM5 / AM4 Couleurs disponibles Noir, Blanc Garantie 5 ans Référence modèle RL-KR36C-B1 EAN 5056547206233

Unboxing du NZXT Kraken Core 360 RGB

Le NZXT Kraken Core 360 RGB arrive dans un emballage soigné, fidèle aux standards de la marque. La boîte met en avant le produit et son éclairage RGB, avec un visuel clair du watercooling monté. À l’intérieur, les éléments sont correctement calés et protégés, ce qui limite les risques lors du transport. Le radiateur avec son bloc de ventilateurs préinstallé occupe logiquement une place centrale dans le packaging.

On retrouve également la pompe avec son système de fixation, les supports nécessaires pour les sockets Intel et AMD, ainsi que l’ensemble de la visserie. Le câblage est volontairement réduit, avec seulement l’essentiel pour l’alimentation, le contrôle de la pompe et le RGB. Cette approche va dans le sens d’un montage rapide et propre, même pour un utilisateur peu habitué aux watercoolings AIO. L’unboxing donne ainsi une première impression positive, axée sur la simplicité et l’efficacité.

Installation et facilité d’utilisation

L’installation du NZXT Kraken Core 360 RGB se distingue par sa simplicité. Le radiateur arrive avec son bloc de ventilateurs déjà assemblé, ce qui réduit immédiatement le nombre d’étapes. Il suffit de positionner l’ensemble dans le boîtier, de le visser, puis de fixer la pompe sur le processeur à l’aide du kit adapté. La compatibilité avec les sockets Intel et AMD récents est large, ce qui évite toute mauvaise surprise lors du montage.

Cette approche limite aussi la gestion des câbles. Quelques branchements suffisent pour l’alimentation, la pompe et le RGB. Le tout se fait rapidement et proprement, même dans un boîtier moyen tour. En revanche, le bloc ventilateurs monobloc impose une contrainte. Impossible de les séparer pour une autre utilisation ou un placement différent. Le NZXT Kraken Core 360 RGB privilégie clairement la facilité à la modularité.

Performances thermiques

Le NZXT Kraken Core 360 RGB reste cohérent dans un usage réel. Sur un processeur moderne (Core Ultra 9 285K ici), il maintient des températures stables en charge, y compris lors de sessions de jeu prolongées ou de tâches lourdes. Le radiateur de 360 mm offre une surface d’échange suffisante pour absorber les pics thermiques sans difficulté notable.

Ce watercooling s’adresse avant tout à des configurations gaming haut de gamme, utilisées à fréquence d’origine ou avec un léger boost automatique. Il ne cherche pas à battre des records, mais assure un refroidissement constant et maîtrisé. Face à d’autres AIO 360 mm du marché, le NZXT Kraken Core 360 RGB se situe dans la moyenne haute, avec des performances solides mais sans avantage décisif.

Niveau sonore et modes de ventilation

En fonctionnement standard, le NZXT Kraken Core 360 RGB reste discret. Au repos, les ventilateurs tournent à faible vitesse et se font rapidement oublier. La pompe ne génère pas de bruit parasite perceptible, même dans un environnement calme. L’ensemble est agréable pour un usage quotidien, y compris dans un bureau ou une pièce peu bruyante.

En charge, le niveau sonore augmente logiquement, mais reste contenu. Les ventilateurs montent en régime de façon progressive, sans à-coups marqués. Via le logiciel NZXT CAM, il est possible d’ajuster les courbes pour privilégier le silence ou les performances. Ce contrôle permet d’adapter le comportement du NZXT Kraken Core 360 RGB selon les besoins, sans compromis majeur sur le confort acoustique.

Personnalisation et contrôle via le logiciel

Le NZXT Kraken Core 360 RGB s’appuie sur le logiciel NZXT CAM pour la gestion des performances et de l’éclairage. L’interface est claire et accessible, même pour un utilisateur peu expérimenté. On peut ajuster les courbes de ventilation, surveiller les températures du processeur et contrôler le fonctionnement de la pompe en temps réel. L’essentiel est là, sans surcharge inutile de menus ou d’options complexes.

La personnalisation RGB se montre efficace, mais reste classique. Les effets lumineux sont bien synchronisés et mettent en valeur le bloc ventilateurs, surtout sur la version noire. En revanche, les possibilités restent dans la norme du marché. Le NZXT Kraken Core 360 RGB ne cherche pas à impressionner par des effets originaux, mais propose une expérience stable et cohérente, pensée pour s’intégrer facilement dans un setup existant.

Conclusion : que vaut le NZXT Kraken Core 360 RGB ?

Le NZXT Kraken Core 360 RGB est un watercooling AIO bien équilibré, qui mise avant tout sur la simplicité et le design. L’installation rapide, le rendu RGB soigné et les performances thermiques solides en font une solution fiable pour une configuration gaming moderne. En revanche, le choix des ventilateurs monoblocs limite la modularité, et le produit n’apporte pas de véritable innovation face à la concurrence. Il s’adresse donc à ceux qui recherchent un AIO 360 mm efficace, esthétique et facile à vivre, plutôt qu’un modèle pensé pour l’optimisation extrême ou l’expérimentation.

