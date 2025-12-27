Anycubic Kobra X, la nouvelle imprimante 3D qui simplifie la vie

Anycubic vient de frapper fort avec sa nouvelle imprimante 3D, la Kobra X. Dévoilée au célèbre salon Formnext, elle est pensée pour tous ceux qui veulent se lancer dans l’impression multi-couleurs sans se compliquer la vie. Désormais, il est possible de précommander cette machine innovante, qui promet de bousculer les standards du marché.

Les nouveautés technologiques de la Anycubic Kobra X

Au cœur de la Kobra X, on retrouve la toute nouvelle architecture ACE GEN2. Cette technologie intègre quatre canaux de filament dans la tête d’impression. Ainsi, les changements de couleur deviennent plus rapides et propres. Fini les longs délais lors de l’impression de modèles colorés !



Les tests internes annoncent des changements de couleur jusqu’à 50 % plus rapides. Vous économisez aussi les déchets de filament, ce qui protège votre budget et la planète.

Impression multi-couleurs et multi-matériaux simplifiée

Avec la Kobra X, l’impression multi-couleurs est un jeu d’enfant. Aucun besoin de modules externes ou d’équipements complexes. En plus, la machine sait gérer différents matériaux, comme PLA, TPU et PVA.



Changer de matériau se fait facilement, même pendant l’impression. Vous pouvez créer des pièces aux propriétés distinctes : parties flexibles, support soluble, ou surfaces au toucher doux.

Combinaisons de matériaux plus larges

Simple buse unique pour tout gérer

Flux de travail simple, même pour les modèles complexes

Accessibilité et facilité pour les débutants en impression 3D

La Kobra X a été conçue pour les utilisateurs débutants. Elle propose un nivellement automatique du lit, un calibrage facilité, et même une surveillance de l’impression grâce à l’IA.



Le tout, dans une imprimante silencieuse, facile à assembler et à entretenir. Chaque étape a été pensée pour rendre l’impression 3D accessible à tous, sans prise de tête technique.

En conclusion, la Anycubic Kobra X s’impose comme une solution simple et abordable pour découvrir l’impression 3D multi-couleurs. Avec ses innovations technologiques et son accessibilité, elle devrait séduire aussi bien les curieux que les passionnés. Les précommandes sont désormais ouvertes ; une opportunité à saisir pour tous les créateurs en quête de nouveauté.

