Phemex établit un nouveau standard positif de liquidité crypto

Le secteur des cryptomonnaies évolue très vite. Phemex annonce aujourd’hui une mise à jour majeure de son système RPI. Cette avancée promet de changer la donne pour tous ceux qui recherchent liquidité et efficacité dans leur trading. Découvrons ensemble les nouveautés de cette plateforme innovante.

Phemex : une amélioration majeure du système RPI pour les traders

La mise à jour du Retail Price Improvement (RPI) par Phemex offre aux utilisateurs une expérience inédite. Désormais, les ordres RPI jouent un rôle clé pour les traders manuels, leur permettant d’agir avec plus de précision. Ce système, conçu pour les particuliers, assure des carnets d’ordres plus denses. Ainsi, il devient plus facile de passer des ordres avec des prix justes et des écarts réduits. Cette avancée représente un vrai atout pour tous les traders non-institutionnels.

De nouvelles références de liquidité sur plus de 210 paires

Grâce à des partenariats avec des sociétés de liquidité majeures, Phemex franchit un cap important. Après un audit du marché, la plateforme affiche des résultats impressionnants :

BTCUSDT : liquidité deux fois supérieure aux standards du secteur.

: liquidité deux fois supérieure aux standards du secteur. ETHUSDT : jusqu’à cinq fois plus de liquidité que la moyenne.

: jusqu’à cinq fois plus de liquidité que la moyenne. SOLUSDT : score de 5,5 fois au-dessus des normes habituelles.

: score de 5,5 fois au-dessus des normes habituelles. Pour les 12 paires principales, la liquidité reste trois fois supérieure aux attentes.

Au total, ce sont plus de 210 paires qui bénéficient désormais d’une profondeur de marché exemplaire.

Des conditions de trading optimisées pour les clients de détail

Les clients de Phemex prennent l’avantage grâce à ces évolutions. Les ordres RPI n’interagissent qu’avec la liquidité de l’opérateur de détail. Cela permet de contourner les algorithmes à haute fréquence et de protéger la qualité d’exécution des particuliers. Les traders y trouvent ainsi une plateforme plus stable et plus pratique, avec des prix souvent meilleurs que ceux affichés dans le carnet d’ordres.

Pour conclure, Phemex se distingue une fois de plus comme acteur majeur du secteur. Sa mise à jour du système RPI établit de nouveaux standards pour la liquidité et la transparence. Les utilisateurs de la plateforme bénéficient désormais d’un environnement plus performant. Une raison de plus pour faire confiance à cette plateforme qui place toujours l’utilisateur au centre de ses innovations.

