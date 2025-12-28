Tesla prépare l’intégration de Starlink dans ses voitures électriques

L’avenir de la voiture connectée pourrait bientôt franchir une nouvelle étape. Pour cause, Tesla a déposé un brevet qui décrit l’intégration d’antennes Starlink directement dans le toit de ses véhicules. Grâce à cela, les conducteurs pourraient profiter d’une connexion Internet stable et rapide, même dans les zones les plus reculées.

Un brevet qui dévoile une technologie innovante

Le brevet déposé par Tesla décrit un toit de voiture conçu avec des matériaux polymères transparents aux radiofréquences. Contrairement au métal ou au verre, ces matériaux laissent passer les signaux satellites. L’antenne Starlink serait ainsi intégrée de manière invisible dans la structure du véhicule, garantissant une connexion Internet sans interruption.

Cette solution technique pourrait transformer l’expérience de conduite. En particulier, pour les trajets longue distance ou dans les zones rurales où les réseaux mobiles sont souvent absents. Avec une telle intégration, Tesla offrirait à ses clients une connectivité permanente, essentielle pour la navigation, le divertissement et surtout pour le développement de la conduite autonome.

Tesla compte proposer une offre « Ultra Premium » aux conducteurs

Au-delà de l’aspect technique, Tesla pourrait monétiser cette innovation. En effet, le brevet évoque la possibilité d’un nouvel abonnement baptisé « Ultra Premium ». Celui-ci donnerait accès à une connexion Starlink embarquée, en complément des services déjà proposés par Tesla.

Cette stratégie s’inscrit dans une logique de diversification des revenus. En associant ses véhicules électriques à la puissance du réseau satellite Starlink, Tesla renforcerait son image de marque et offrirait une expérience unique à ses clients. Si cette idée se concrétise, elle pourrait bouleverser le marché automobile en proposant un véhicule capable de rester connecté partout, tout le temps.