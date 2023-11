L’application combinant Disney Plus et Hulu sera lancée en version bêta en décembre !

Disney prépare une nouvelle expérience de streaming dans une application combinant les contenus Disney Plus et Hulu. D’après Engadget, cette application sera disponible en version bêta en décembre pour les abonnés. Le lancement officiel quant à lui est prévu au début du printemps 2024. L’annonce a été faite par le Directeur général de The Walt Disney Company, Robert Iger, le mercredi 8 novembre, lors de la dernière publication des résultats financiers.

Le contenu Hulu dans Disney Plus offrira plus d’options de streaming

D’après Disney, le déploiement de cette version bêta vise à permettre aux parents de faire la première prise en main de l’application combinée. En effet, les parents pourront déjà configurer des profils et des contrôles de contenu. Le but ? S’assurer que les contenus restent conformes à l’âge de leurs enfants. D’autant plus que, selon Disney, la bibliothèque de contenu de Hulu offre plusieurs options de streaming.

Rappelons que ce projet de Disney d’introduire du contenu Hulu dans Disney Plus date depuis mai 2023. La société a néanmoins souligné que les deux applications pourraient toujours fonctionner de matière autonome.

Disney réduira l’abonnement mensuel pour l’accès à ces deux contenus

Disney a récemment annoncé qu’il achèterait la participation restante de Comcast dans Hulu afin d’en devenir l’unique propriétaire lorsque l’accord sera conclu en 2024. Cette application de streaming 2 en 1 regroupera ainsi les abonnés des deux services. Ces derniers bénéficieront d’une réduction sur le prix de l’abonnement mensuel.

Par ailleurs, environ sept millions de nouveaux abonnés ont rejoint Disney Plus au quatrième trimestre. Le service de streaming compterait actuellement 112 millions de clients au total. Même si ce chiffre semble titanesque, Disney avance que son activité de streaming pourrait ne se rentabiliser que l’année prochaine, à la même période.