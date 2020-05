Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (lundi 11 mai). Au programme aujourd’hui, l’iPhone 12 Pro aura un écran 120 Hz et un nouveau Face ID, WhatsApp ajoute Messenger Room à son application, nouvelles informations sur le prix et la puissance de la Xbox Series X.

Jason Ronald nous en dit plus sur la Xbox Series X

La prochaine console de Microsoft, la Xbox Series X, est très attendue par de nombreux fans. À travers une interview, Jason Ronald, chargé de la conception de la console, donne de nouvelles informations sur la prochaine Xbox. Pour commencer, celle-ci serait notamment capable de faire tourner facilement des jeux entre 60 et 120 FPS. Le nombre de 60 images par seconde devrait ainsi devenir une norme sur cette nouvelle génération. Néanmoins, il précise que les développeurs auront tout de même le champ libre s’ils veulent créer des jeux en 30 FPS. Vient ensuite le prix de la console. Jason Ronald assure que son tarif restera compétitif en prenant compte les caractéristiques puissantes de l’appareil. Malheureusement, il n’a pas encore donné un montant précis. Enfin, il indique aussi que les anciennes consoles ne seront pas délaissées et que la gamme Xbox sera plus éclairée avec la sortie de la nouvelle console.

Un écran 120 Hz ProMotion et un nouveau Face ID pour l’iPhone 12 Pro

De nouvelles rumeurs viennent encore d’arriver à propos de l’iPhone 12. Pour commencer, son écran serait encore une fois OLED mais disposerait enfin d’un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cette dalle se nommerait ainsi ProMotion et devrait être intégrée sur la version standard (6,1pouces) et la version Pro (6,7 pouces) du smartphone. Toutefois, l’écran ne disposera pas 24h/24h d’un taux de rafraichissement à 120 Hz. En effet, le taux normal serait de 60 Hz et basculerait à 120 Hz lors d’actions bien spécifiques. Cela permettrait d’économiser la batterie du smartphone pommé. À noter que l’iPhone 12 devrait aussi se voir doté d’une batterie bien plus conséquente, 4400 mAh contre 3969 mAh actuellement.

On vous en parlait il y a peu, l’iPhone 12 devrait être doté de Face ID, qui verra son encoche raccourcie, mais aussi de Touch ID intégré sous l’écran. Autre indiscrétion, l’appareil photo du futur smartphone d’Apple disposerait d’un zoom optique x3 et non x2. Enfin, un nouveau coloris, bleu marine, verrait le jour et remplacerait le vert nuit ayant accompagné les iPhone 11.

WhatsApp va intégrer Messenger Rooms

Avec une forte augmentation du nombre de personnes en télétravail depuis ces deux derniers mois, les applications de visioconférence connaissent un boom historique. Zoom, Skype, Google Meet ou encore WhatsApp sont les applications de conférence virtuelles qui ont connu la plus forte croissance. Et pour avoir sa part du gâteau, Facebook intègre Messenger Rooms à WhatsApp, son propre service de téléconférences. Une fois de plus, on remarque une avancée dans l’unification des différents services de la firme. Ce dernier ajout permettra de rassembler au même endroit des utilisateurs de WhatsApp, Messenger, ou encore Instagram. Pour le moment en test sur l’application Web de WhatsApp, il faut utiliser ce dernier ou Messenger pour créer une conférence, ajoutez ensuite inviter vos amis ou collègues et le tour est joué. Encore en beta, on ne sait pas encore quand une version grand public sera disponible.

On espère que les actualités du jour autour de l’Apple iPhone 12 Pro, Xbox Series X et WhatsApp. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti