RATP et Android facilitent la vie de leurs clients

Pour vous protéger de possible contamination pensez sincèrement au sans contact. Effectivement, pour l’achat de vos billets de transport ou le rechargement de votre abonnement, vous pouvez utiliser notamment l’application ViaNavigo liée à la RATP. Le tout grâce à un téléphone Android avec au minimum la version 6.0. Il doit être également équipé d’une puce NFC et d’une carte SIM Orange ou Sosh. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les téléphones de chez Samsung, OnePlus, Google Pixel et Nokia 8 sont compatibles.

Depuis l’application, vous pourrez acquérir notamment des carnets de tickets t+. Ensuite des forfaits Navigo datés du jour, semaine ou au mois. Pour finir, vous pourrez faire l’acquisition des titres spéciaux tels que des forfaits antipollution, jeune ou un billet pour les aéroports Orly et Roissy. Lorsque vous aurez effectué l’achat d’un des titres ci-dessus, il sera immédiatement sur le téléphone. Celui-ci sera immédiatement capté et validé lorsque vous présenterez votre téléphone près d’une borne avec le NFC d’activer.

Zone de contrôle sur la RATP

Il est réalisable de recharger régulièrement votre pass Navigo à l’aide de l’application. Pour cela, il vous suffit naturellement de choisir le forfait que vous souhaitez à l’aide de l’application et de scanner le pass par le biais de la caméra arrière de votre téléphone. Au vu des circonstances actuelles, il est devenu obligatoire en Île-de-France de présenter une attestation de l’employeur pour utiliser tout transport en commun. La RATP veillera à ce que la loi soit appliqué. Si vous ne la présentez pas, vous êtes susceptible d’avoir une amende forfaitaire de 135 euros qui peut être majoré si le délai de paiement est passé.

Il est également obligatoire de porter un masque de protection dans ces transports. Ces masques sont vendus en grande surface et dans les pharmacies. De plus, nous vous conseillons vivement de porter des gants et une fois jetés à la poubelle. Ainsi que de vous laver les mains au gel hydro alcoolique si vous en avez.