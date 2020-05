Meizu 17 et Meizu 17 Pro annoncés en Chine

Meizu a dernièrement annoncé leurs nouveaux Meizu 17 et Meizu 17 Pro. Une nouvelle gamme de la part d’un constructeur qui peine à arriver en France. Malgré un rapport qualité prix qui nous devons avouer est bien réalisé. Cette gamme va remplacer les Meizu 16 et Meizu 16s qui sont sorties toutes les deux l’année précédente. Ces deux téléphones perceront dans un premier temps en Chine au prix de 3 999 yuans soit 521 euros hors taxes pour le Meizu 17. Tandis que la version pro sortira au tarif de 4 299 yuans soit 560 euros hors taxes. Les deux téléphones posséderont l’OS Flyme8 basé sur Android 10. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les téléphones n’ont pas de dates de sorties en France.

Meizu 17 – Il a tout ce qu’il faut sur le papier

Ce modèle promet de très bonnes performances avec un Snapdragon 865 avec 8 Go de mémoire vive. L’écran OLED de 6,6 pouces pourra vous offrir un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 2370×1080 pixels. Sous l’écran, nous retrouverons le lecteur d’empreinte digitale. Tandis que sur le haut de l’écran, nous verrons le poinçon qui permet de loger la caméra. L’ensemble sera accompagné de 128 ou 256 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh compatibles recharge rapide 30 W. Néanmoins, la charge sans-fil et la prise mini-jack n’est sont pas incluses dans ce modèle.

Pour vos photos et vidéos, nous avons à l’arrière quatre caméras. Une première caméra de 64 mégapixels qui ouvre à f/1,8. La seconde est une caméra ultra grand-angle de huit mégapixels ouverture f/2,2. La troisième est une caméra macro de cinq mégapixels ouverture f/1,9. La dernière se trouve être une caméra grand-angle de douze mégapixels avec ouverture f/1,9. La caméra avant nous fait propose du 20 mégapixels avec une ouverture f/2,2.

La version Pro à la charge sans-fil activée…

Les mêmes caractéristiques que le Meizu 17 seront présentes sur cette version pro. Ce qui le différentie de l’autre version provient dans un premier temps de la batterie. Plus précisément de la recharge possible avec du 36 W et également de la charge sans-fil jusqu’à 30 W. Au niveau des caméras en vigueur sur le téléphone, seule la caméra principale reste inchangée. Sur les autres nous retrouverons une caméra permettant un zoom x3 de huit mégapixels à ouverture f/2,4. La caméra ultra grand-angle est parallèlement différente avec 32 mégapixels avec ouverture f/2,2. Un capteur TOF est également présent pour les modes portraits. D’ailleurs, vous êtes au courant que Samsung prévoit une caméra de 150 mégapixels ?