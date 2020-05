Cyberpunk 2077 classé M et achats intégrés par l’ESRB

Cyberpunk 2077 n’est pas le premier jeu et ne sera à l’occurrence pas le dernier. L’ESRB, un organisme d’évaluation des jeux vidéo en Amérique a mentionné sur la fiche du jeu « Achats intégrés ». D’ailleurs, l’ESRB a également classé le jeu en M pour mature en Amérique du Nord. En Europe, nous aurons la mention +18. Pourtant CD Project RED avait clairement dit auparavant que Cyberpunk 2077 ne possèderait pas d’achats intégrés. Le site Twininfinite a donc demandé la raison de cette mention au développeur. Est-ce que le multijoueur ne tentera pas les joueurs à faire des achats pour le rendre plus facile ou plus beau ? Beaucoup de fans se sont alors interrogés et avec raison. Nous devons attendre la sortie du jeu pour mettre notre cervelle au clair.

« Les joueurs peuvent sélectionner le genre et customiser leur personnage ; la customisation inclut l’apparence des seins, des fesses et des parties génitales, ainsi qu’une variété de tailles et de combinaisons pour les parties génitales. La présence de drogues et de boissons alcoolisées. Vous pourrez également conduire un véhicule sous l’effet de la drogue ou en état d’ébriété. »

Oui, mais…

Cette mention n’est pas anodine, elle peut être décrétée pour de futurs achats in-game ou alors des possibles extensions payantes par la suite. À l’occurrence de Cyberpunk 2077, le président Adam Kicinski a avoué qu’il y aura le même nombre de DLC que leur autre jeu phare comme The Witcher 3 : Wild Hunt. Nous sommes toujours dans l’attente d’informations au sujet du jeu. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour vous rapporter des news croustillantes. En attendant, nous vous donnons rendez-vous le 17 septembre 2020 pour la sortie de Cyberpunk 2077 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Il devrait peser son pesant d’or alors soyez vigilant. Un test du jeu sera alors réalisé et publié dans les jours qui suit la sortie alors ne partez pas loin.