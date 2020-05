Urbanears présente deux paires d’écouteurs true wireless à prix abordable

L’entreprise Suédoise Urbanears vient de dévoiler ses deux premières paires d’écouteurs true wireless. Du nom de Luma et Alby, ces deux nouveaux modèles disposent de prix attractifs de 99€ et 69€.

UrbanEars dévoile deux paires d’écouteurs true wireless sobres et abordables

Urbanears, spécialiste de l’audio mobile (casques, écouteurs et enceintes connectées) vient de présenter deux nouveaux produits sans fil : une paire d’écouteurs intra-auriculaires et une autre de type AirPods. Du nom d’Alby et Luma, ceux-ci arborent un design simpliste et un prix très agressif de 99 et 69 euros. Un placement très intéressant de la marque sur le marché des true wireless.





Luma – Des true wireless mieux que les AirPods ?

À première vue, les Urbanears Luma n’ont rien à envier aux AirPods d’Apple. En effet, ceux-ci arborent tout d’abord un design très similaire au modèle d’Apple avec une tige et une oreillette sans embouts. Cependant, plusieurs coloris sont disponibles: Teal Green (Vert foncé), Dusty White (Blanc), Charcoal Black (Noir) et Ultra Violet (Violet). Les écouteurs profitent d’une autonomie de 5 heures et en gagnent 20 supplémentaires grâce au boitier de recharge. Deux micros sont intégrés à l’intérieur de ces true wireless afin notamment de réduire les bruits de fond lors de vos appels. Ceux-ci disposent aussi de la certification IPX4 assurant une résistance en cas d’éclaboussures ou de sueur et sont compatibles Bluetooth 5.0. Pour finir, les Luma sont proposés au prix de 99€.









Alby – Des intra-auriculaires élégants, mais moins performants

Concernant les Urbanears Alby, ceux-ci arborent une nomenclature de type intra-auriculaires pour un prix de seulement 69€. Les écouteurs disposent ainsi de trois embouts différents afin de s’adapter aux différents types d’oreilles. Cette fois-ci, les true wiresless disposent de 3 heures d’autonomie + 12 heures avec le boitier de recharge USB-C. La certification IPX4 ainsi que la compatibilité Bleutooth 5.0 sont encore de la partie. Malheureusement, un seul micro sera présent sur ce modèle.









Petit bonus non négligeable, les deux paires d’écouteurs disposent de commandes tactiles et vocales. Ces nouveaux modèles devraient arriver durant l’été 2020. Pour vous les procurer, rendez-vous sur leur boutique officielle. Une chose est sure, cette offre d’écouteurs à prix abordable va surement faire du bruit face aux Apple AirPods voire les Huawei FreeBuds.

Crédits photo – Urbanears