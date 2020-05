Xbox 20/20 – Un nouveau événement 100% Xbox

Nous avons eu l’Inside Xbox quelques jours auparavant afin de présenter les jeux tiers et sa console. Cette fois-ci, Microsoft annonce un autre évènement toujours sous le signe de la Xbox. En même temps, cette année 2020 est sous le signe d’une totale réorganisation pour tous. À l’instar de l’Inside Xbox qui met à l’honneur des jeux de développeur tiers comme Ubisoft pour Assassin’s Creed par exemple, ce nouvel évènement Xbox 20/20 en sera tout autre. Nous n’oublions pas Cyberpunk 2077, Mafia et d’autres jeux moins connus, mais qui valent le coup d’œil. Pour parler brièvement de la Xbox Series X, certaines rumeurs mentionneraient la production de la console.

« Il nous a fallu repenser notamment nos plans pour fêter ensemble des étapes importantes de l’évolution dans le monde vidéoludique. Nous ne pouvons plus nous rassembler tous physiquement au même endroit » Jerret West, Chief Marketing Officer

Un évènement 100 % Xbox Game Studio

En effet, ce rendez-vous permettra aux fans d’enfin découvrir les jeux provenant de chez Xbox Game Studios. Ils pourront détecter un programme 100 % Made by Xbox. Nous espérons voir des jeux comme Halo : Infinite, Forza Motorsport 8 et plein d’autres jeux inédits. De plus, nous pourrons voir la puissance de la Xbox Series X. Pour ceux qui ne pourraient voir ces évènements, sachez que Microsoft sera au Summer of Gaming organisé en juin.

À l’issue de ces manifestations, Xbox souhaite travailler encore plus sur le Xbox Game Pass. En outre, les jeux à rendre compatible avec la Xbox Series X sans oublier certaines fonctions comme le Smart Delivery. Microsoft va travailler d’arrache-pied pour pouvoir fournir les jeux comme Halo Infinite ou même Microsoft Flight Simulator disponible dès leur sortie. Cette fonction permet de produire le meilleur rendu sur quelconques supports que vous utilisez. Le projet xCloud n’est en aucun cas mis de côté. Dernièrement, nous avons appris que le lancement de la bêta en France était enfin arrivé.