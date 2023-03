Ecran micro-LED, lunette rotative & problème de flou – Tech Express

Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Tech Express ! Au programme du jour : Apple prépare une nouvelle version de sa montre connectée avec un écran micro-LED, tandis que Samsung envisage de réintroduire le cadran rotatif sur la prochaine Galaxy Watch 6 Pro. Cependant, certains modèles de la Galaxy S23 et S23+ semblent présenter un problème de flou important. Enfin, pour les curieux, la mise à jour Nothing OS 1.5.3 est disponible pour le Nothing Phone (1). Restez connectés pour plus de détails sur ces sujets !

Les news Tech du Café Du Geek : Micro-LED, Lunette Rotative, Problème de Flou

Apple prévoirait d’introduire la technologie micro-LED sur l’Apple Watch Ultra en 2024 ou 2025, selon DigiTimes. Cette technologie serait ensuite appliquée sur les iPhone et les iPad. Elle est plus coûteuse que l’OLED mais offre une meilleure qualité d’écran. La taille de l’écran de la prochaine montre d’Apple serait également agrandie de 10 %.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Selon le média DigiTimes, la prochaine génération de l’Apple Watch Ultra pourrait bénéficier d’une technologie d’écran micro-LED, prévue pour sortir entre 2024 et 2025. Cette technologie moins répandue est encore coûteuse à fabriquer, mais offrirait une qualité optimisée en termes de luminosité et de contraste. L’iPhone et l’iPad pourraient également utiliser la technologie micro-LED dans le futur, mais le passage à l’OLED est prévu pour 2024 sur ces derniers.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Samsung devrait réintroduire la lunette rotative pour la Galaxy Watch 6 Pro, offrant un avantage par rapport au modèle standard. En outre, il semblerait qu’un modèle « Classic » fasse également son retour. La montre connectée pourrait être disponible en deux tailles différentes avec des batteries de 300 mAh pour la version 40 mm de la Watch 6 et 425 mAh pour la déclinaison 44 mm. La batterie de la version 42 mm de la Watch 6 Classic sera également de 300 mAh.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Les dernières news de Droidsoft

Des utilisateurs de Galaxy S23 et S23+ font état d’un flou important autour des images prises avec le capteur photo principal de 50 Mpx, qui serait causé par un problème matériel au niveau de la lentille. Le problème semble concerner principalement les modèles produits au Vietnam, mais certains fabriqués en Corée du Sud sont également touchés. Pour l’instant, Samsung n’a pas communiqué à ce sujet et il n’y aurait pas de solution pour corriger cette anomalie.

Lisez l’article pour en savoir plus.

La marque Nothing vient de sortir une nouvelle mise à jour, Nothing OS 1.5.3, pour son Phone (1) pour une meilleure autonomie et une vitesse de chargement des applications plus rapide. Les améliorations incluent des animations plus fluides, des fonds d’écran supplémentaires, le support des écouteurs Ear (2) et un algorithme de gestion de la mémoire plus performant. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter manuellement des jeux au mode Jeu et certains bugs ont également été corrigés.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Nous espérons que cette édition du Tech Express vous a plu et que vous avez appris de nouvelles informations sur vos marques favorites. Restez connectés pour plus de détails sur les prochaines sorties de produits tech, les mises à jour et les événements à venir. N’hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à partager cet article à vos amis techies !