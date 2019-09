HONOR Band 5 : Le bracelet va bientôt mesurer la SpO2 !

HONOR continue à s’imposer dans le secteur des jeunes, après son Honor 20 ! Après ses nombreux et merveilleux smartphones, la marque mondiale continue à développer son bracelet avec le HONOR Band 5. Une prochaine mise à jour offrira au bracelet la fonctionnalité de surveillance de la SpO2.

HONOR Band 5 à votre secours

La mesure de la saturation en oxygène du sang est un indicateur clé de l’apport d’oxygène aux cellules et aux tissus. Une bonne oxygénation sanguine est nécessaire pour fournir l’énergie aux muscles pour un bon fonctionnement. Des taux d’oxygène dans le sang entre 90% et 100% sont normaux. Si la valeur de SpO2 est inférieure à 89%, le Honor Band 5 enverra un signal pour réduire l’exercice ou consulter un médecin. La mise à jour du 30 septembre permettra d’obtenir cette nouveauté !

Un bracelet complet à 29,99€ !

Le HONOR Band 5 est équipé de la dernière technologie en matière de fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen 3.0.Il offre ainsi une surveillance continue sur 24h et précise de la fréquence cardiaque afin d’aider les utilisateurs à suivre leur état de santé et leurs activités. Le capteur de fréquence cardiaque n’émet pas de lumière inutile la nuit, ce qui évite de perturber le sommeil, mais possède un système d’alerte le faisant vibrer et clignoter pour prévenir les utilisateurs si leur fréquence cardiaque mesurée dépasse les limites prédéfinies. Le bracelet HONORBand5 dispose également de la technologie TruSleep qui enregistre automatiquement le sommeil léger, profond et paradoxal et contrôle la qualité du sommeil des utilisateurs.

Le HONOR Band 5 est étanche jusqu’à 50m et enregistre le nombre de mouvements, la vitesse, la distance, les intervalles, les calories brûlées… Le bracelet est un compagnon d’activité fiable qui suit de près les exercices des utilisateurs et fait des recommandations pour s’améliorer. Le HONOR Band 5 est équipé d’un écran tactile couleur AMODEL 24mm. La résolution d’écran de 240 x 120 pixels à 282PPP offre un vrai confort pour l’utilisateur même à la lumière du soleil. Une seule charge fournit 14 jours d’utilisation normale. Disponible à seulement 29,99€ sur Amazon.