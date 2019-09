CE China 2019 – La continuité de l’IFA – VR et voitures autonomes

L’IFA Berlin est l’un des plus gros salons en Europe dans le domaine de l’électronique grand public, nous y étions d’ailleurs présents à l’IFA 2019, il y a peu. L’IFA est depuis 4 ans présents en Chine à travers du CE China, un salon plus petit, dédié aux entreprises chinoises ou à destination du marché chinois.

Cette année, le salon a lieu juste après l’IFA et s’inscrit donc dans sa continuité. Nous étions présents il y a plus d’un an à la dernière édition du CE China à Shenzhen. Cette année, le CE China 2019 se déroule à Canton (Guangzhou), un lieu connu pour ses conventions et foires.

Nous avons rencontré bon nombre d’entreprises innovantes et intéressantes lors ce salon. Par exemple, nous avons découvert un bus autonome au design de Panda. Il s’agit d’un bus sans conducteur (il y en a quand même toujours un en cas d’urgence) qui effectue déjà des trajets dans certaines villes chinoises.

Un bon exemple du futur dans lequel on va prochainement vivre. L’intelligence des ordinateurs de plus en plus à notre service. En plus, chose intéressante avec ce bus, vous pouviez payer votre ticket et acheter dans un distributeur avec la paume de votre main. Une solution intrigante, mais qui est logique en Chine. En effet, depuis plusieurs mois, vous pouvez lier votre compte bancaire à votre visage et prendre le métro ou payer vos courses ainsi. La Chine, toujours en avance sur nous pour beaucoup de technologie ! Si vous voulez en savoir plus lisez notre article sur DeepBlue.

D’autres concepts de voiture autonomes étaient aussi présents au CE China mais cela reste bien moins intéressant que des bus !







Il y avait aussi une forte représentation allemande du fait que ce salon est le petit frère de l’IFA Berlin. Nous avons fait un article complet à ce sujet à retrouver juste ici.

La VR était aussi pour la première fois. Le meilleur de la VR et AR locaux était sur le salon. On a pu essayer quelques concepts comme un jeu de moto en VR sur une moto. Ou un jeu de course de réelle voiture télécommandé. Un espace complet était dédié à l’expérience VR et AR lors du salon. Un bon moyen de se changer les idées pendant une longue journée !

Ce CE China 2019 fut une excellente surprise. Plus grand que l’année dernière dans un tout nouveau lieu, il permet de se tenir à jour des dernières tendances et innovations Chinoises. Quelques jours après l’IFA ce qui permet de rester dans la même continuité. On couvrira certainement l’édition 2020 qui aura lieu au même endroit au même moment !