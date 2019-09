Durant ce CE China 2019 on a pu voir plein de stands et d’innovations, mais ce qu’on a pu aussi voir c’est le groupe de la délégation allemande qui prônait la Deutsche Qualitat, et croyez-moi on a été servi.

Voici la liste des entreprises allemandes rencontrées au CE China 2019:

LAPSCREEN

GfK

Beurer

Maybaum

Miji

Severin

VDE

Gfu

Prétendant, à juste titre, avoir créé le papier du futur, LAPSCREEN offre un écran HD pesant de 200 à 400 grammes qui révolutionne notre façon de consommer du contenu en créant un pont entre le contenu digital et le papier.

Gfk

Que ça soit à propos des acheteurs, d’un marché, des marques ou des médias, Gfk offre des statistiques et de l’Analytics qui permettent à ses clients de développer leur impact et ainsi leur croissance.

Beurer

Entre la beauté, le bien-être et le médical il n’y a qu’un pas et Beurer l’a bien compris. Ils offrent une gamme de produits qui, du fer à lisser à l’appareil antistress en passant par l’appareil de massage, vous rendra plus beau et plus confiant. De quoi affronter le CE China.

Maybaum

Une entreprise travaillant dans le domaine des appareils de cuisine et ayant sont propre département de R&D pour offrir a ses clients des appareils innovants et résistants.

Miji

La principale considération de l’industrie allemande est d’offrir un produit solide et performant, et c’est exactement ce que nous propose Miji au CE China avec ses plaques de cuisson.

Severin

Avec des appareils électroniques faciles à appréhender, innovant, ayant un design épure et sur, Severin a pour but d’améliorer la vie de ses clients.

VDE

Pour que les clients achètent un produit électronique, ils ont besoin d’être sur de la sécurité du produit. VDE est la marque créée par une association allemande d’électronique pour mieux informer les clients et mieux référencer les entreprises.

Gfu

Ayant des actionnaires dans beaucoup de milieux, mais surtout des acteurs majeurs du domaine des appareils ménagers électroniques, Gfu est le plus grand organisateur exposition commerciale dans le domaine.

Le pavillon Allemand n’était pas la seule attraction de ce CE China 2019, nous avons aussi pu rencontrer des startups et constructeurs locaux. Nous vous avons déjà par exemple présenté DeepBlue et son bus autonome au design de Panda.