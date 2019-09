Depuis plusieurs années, Netflix a bouleversé l’industrie du cinéma. Avec des séries et films produits par la firme, des exclusivités de plus en plus nombreuses sur la plateforme, nous sommes de plus en plus avides de nouveaux programmes à regarder. En revanche, pour diverses raisons, de nombreux programmes peuvent ne pas être disponibles au même moment en Amérique et en Europe. Certains préfèrent attendre, d’autres cherchent des solutions accéder aux derniers films et séries et les VPN sont très utiles dans ce cas précis.

Netflix peut détecter certains VPN

En raison de droits d’auteurs et des législations, le contenu proposé par Netflix peut varier d’une zone à l’autre. Dans d’autres cas, des films ou séries peuvent être disponibles plus tôt dans certaines régions. Ainsi, de nombreux utilisateurs utilisent un VPN qui va permettre de modifier leur localisation. Par exemple, si un film est disponible sur Netflix US mais par sur Netflix FR, il est alors possible de simuler une connexion depuis les Etats-Unis pour accéder au contenu.

En revanche, Netflix est de plus en plus pointilleux et est capable d’en détecter un grand nombre puis de refuser l’accès à ses services en affichant le message d’erreur de proxy Netflix : « il semble que vous utilisiez un proxy ou un débloqueur ».

Mais du coup, comment Netflix arrive-t-il à savoir que vous utilisez un VPN ?

C’est simple, la plateforme cherche à bloquer les adresses IP répertoriées comme appartenant à des serveurs VPN. Pour se renseigner, Netflix utilise des entreprises qui établissent des statistiques sur les adresses IP (pays, villes, proxy, etc.). En parallèle, le site blackliste aussi les adresses IP lorsqu’elle repère des connexions trop nombreuses.

Utilisez les bons VPN pour vous connecter à Netflix

Un VPN (Virtual Private Network, Réseau Privé Virtuel en français) est un système qui permet d’accéder à internet via un serveur externe, ce qui vous garantit une connexion anonyme et sécurisée. Ils fonctionnent comme des tunnels de connexion privés et possèdent leurs propres serveurs un peu partout dans le monde, parfois dans des territoires hors d’atteinte pour préserver pleinement votre confidentialité.

Votre connexion devient cryptée, seul le destinataire intentionnel des informations transmises peut les lire et les interpréter, et il vous permet de modifier votre adresse IP et de simuler une connexion depuis une zone géographique autre que celle dans laquelle vous vous trouvez physiquement, ce qui reste très pratique pour accéder à d’autres catalogues Netflix.

Ainsi, il existe deux types d’offres avec les VPN gratuits et les payants. Si les gratuits peuvent, à première vue, sembler être une solution pour contourner ce problème, il est évident que ce seront les premiers VPN à se voir bloquer, sans compter les risques de sécurité et de confidentialité que vous encourez avec ces logiciels gratuits.

Ainsi, un bon VPN réussira à faire croire à Netflix que vous êtes réellement connecté depuis un autre pays et si à l’origine, tous les VPN en étaient capables, le but est d’utiliser les logiciels leaders du marché, qui mettent tout en œuvre pour contourner ce problème et pour fournir des solutions quant à l’erreur de proxy Netflix.

Aujourd’hui, seuls les VPN les plus influents arrivent encore à contourner les restrictions de la plateforme. Pour se faire, ils doivent compter un nombre élevé de serveurs dans plusieurs dizaines de pays de manière à pouvoir réagir rapidement par rapport aux blocages d’IP.

Présentation de quelques VPN pour Netflix

Il ne reste qu’une poignée de VPN qui parviennent encore à contourner l’erreur de proxy VPN, notamment Express VPN, Nord VPN et Cyber Ghost, qui sont considérés comme les prestataires les plus sérieux actuellement.

Express VPN

Express VPN doit sa réputation (et son nom !) à sa vitesse supposée imbattable. Une chose est sûre, la connexion est ultra-rapide et idéale pour regarder Netflix d’où vous voulez. En effet, du côté des localisations, le réseau privé recense 3 000 serveurs dans près de 100 pays. Si le nombre de serveurs ne peut pas paraître si impressionnant par rapport à d’autres VPN, le nombre du pays est lui bien au-dessus de la moyenne. Seule ombre au tableau, néanmoins justifiée, les prix sont eux aussi au-dessus de la moyenne du marché.

Nord VPN

Nord VPN permet lui aussi d’accéder à tous les contenus de Netflix grâce à ses 5 000 serveurs dans 60 pays. La vitesse est l’une des meilleurs possible et permet donc de profiter sans problème des divertissements offerts par Netflix. Enfin, le rapport qualité / prix est tout simplement bluffant au vu de toutes les fonctionnalités disponibles pour quelques euros par mois.

Cyber Ghost

Facile à paramétrer, Cyberghost comprend 3 700 serveurs dans une soixantaine de pays du monde entier. Sa vitesse est optimale et parfaitement adaptée pour le streaming. Il est possible de connecter jusqu’à 7 appareils en même temps. Avec des offres à partir de 3 euros par mois, les prix sont quant à eux tout à fait abordables pour la qualité des services fournis.

Si vous êtes adeptes de séries et de films sur Netflix, alors un VPN peut être une solution intéressante pour accéder aux divers catalogues de la plateforme. Au-delà de ça, un VPN pourra également être pratique pour sécuriser vos connexions, sur mobile ou sur ordinateurs. En revanche, quelques soit votre utilisation, il est conseillé d’éviter les solutions gratuites qui finalement, comportent des risques que vous pourrez facilement pallier avec les solutions payantes qui restent disponibles pour quelques euros par mois.