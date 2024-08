Nvidia : Un défaut de conception retarderait la sortie de la prochaine puce d’IA

La production de la prochaine grande puce d’intelligence artificielle de Nvidia prend plus de temps que prévu. D’après le site The Information, Nvidia aurait prévenu Microsoft et au moins un autre fournisseur de cloud que la production de ses puces d’IA « Blackwell » B200 sera retardée d’au moins trois mois.

Quelle est cette puce Blackwell B200 ?

Selon The Verge, la puce Blackwell B200 est la successeure des puces H100. Ces dernières sont non seulement populaires, mais aussi très difficiles à obtenir. Actuellement, elles alimentent largement les technologies relatives au cloud et à l’intelligence artificielle. D’ailleurs, ces puces auraient contribué à faire de Nvidia l’une des entreprises les plus valorisées au monde.

Selon un rapport de The Information, la nouvelle grande puce de Nvidia, la puce B200, pourrait ne pas être livrée en grand nombre avant 2025. Deux sources anonymes, dont l’un est un employé de Microsoft, ont déclaré que ce retard résultait d’un défaut de conception découvert « inhabituellement tard dans le processus de production ».

Nvidia pourrait-elle encore redresser la barre ?

Apparemment, Nvidia réaliserait une série de tests avec le fabricant de puces Taïwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). L’entreprise pourrait donc ne pas livrer de grandes quantités de puces avant le premier trimestre 2025.

Selon The Information, Microsoft, Google et Meta ont commandé des puces d’une valeur de « plusieurs milliards de dollars ». Du côté de Nvidia, le porte-parole John Rizzo a déclaré à The Verge que l’entreprise s’attend à ce que la production de la puce « s’accélère au cours du deuxième semestre ». Il a ajouté : « Au-delà de cela, nous ne commentons pas les rumeurs ».