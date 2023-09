Libérez-vous des factures d’électricité élevées avec BLUETTI EP760 et EP600 !

Avec l’été et les hausses des factures d’électricité, un système de stockage d’énergie domestique devient une solution attrayante. BLUETTI, leader en matière de stockage d’énergie, répond à cette demande croissante avec ses systèmes de stockage, dont l’EP600 largement plébiscité, et le nouveau EP760.

EP760 et EP600 : Des systèmes de stockage énergétique modulaires

Les systèmes EP760 et EP600 de BLUETTI présentent de nombreux avantages. Ils sont compatibles avec différents panneaux photovoltaïques, permettant de stocker l’énergie solaire gratuite pour une utilisation nocturne ou comme source d’énergie de secours lors de pannes de courant. En outre, ces systèmes ont des fonctions intelligentes de déplacement de la charge de pointe, réduisant ainsi les coûts énergétiques.

Ce n’est pas tout. Grâce à leur conception modulaire, les EP760 et EP600 peuvent être personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques en capacité. En combinant deux à quatre packs de batteries B500, vous pouvez obtenir un stockage d’énergie allant jusqu’à 19 840 Wh, capable d’alimenter votre maison pendant plusieurs jours en cas de panne de courant prolongée.

Choisir entre EP760 et EP600 pour une autonomie électrique

La principale différence entre les deux systèmes réside dans leur capacité à répondre aux besoins des maisons monophasées ou triphasées. Pour une maison alimentée en courant monophasé, l’EP760 est le meilleur choix, grâce à ses trois trackers efficaces de point de puissance maximale (MPPT). En revanche, l’EP600 convient à ceux qui utilisent des systèmes d’alimentation triphasés.

Par ailleurs, pour une durabilité et une tranquillité optimales, l’EP760 et l’EP600 sont équipés des batteries lithium-fer-phosphate les plus fiables, qui offrent une durée de vie impressionnante de 10 ans. Ils sont également couverts par une garantie de 10 ans et pris en charge par des équipes de service locales.

Une offre à ne pas manquer

BLUETTI organise un événement en ligne nommé « Energy Freedom » en septembre, où 30 familles auront la chance d’essayer gratuitement un système de stockage d’énergie à domicile, y compris le nouveau système EP760, pendant un mois. Si l’expérience ne vous convainc pas, vous pouvez le renvoyer sans frais. De plus, ne manquez pas la « Power Week Sale » actuellement organisée par BLUETTI, offrant de nombreuses remises sur les générateurs solaires portables et les systèmes d’alimentation de secours domestiques.

Et vous, êtes-vous prêts à passer au stockage d’énergie domestique ? Faites-nous part de vos réflexions et n’hésitez pas à partager cet article avec ceux qui pourraient être intéressés par cette solution énergétique. Pour plus d’informations sur les produits BLUETTI, vous pouvez visiter leur site en cliquant ici.