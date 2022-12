Google Chrome : de nouveaux moyens pour économiser de la batterie et optimiser les performances

Google Chrome reste un des navigateurs des plus gourmands en ressources, et donc en énergie. La firme américaine tend tout de même à améliorer sa solution depuis quelques années. Bonne nouvelle, deux fonctionnalités viennent tout juste d’être ajoutées : une première lançant un mode d’économie d’énergie, offrant ainsi une meilleure autonomie sur les ordinateurs portables ; et une seconde pour optimiser les performances en réduisant la consommation de mémoire vive (RAM).

Dans un billet de blog publié ce jeudi 8 décembre 2022, Google est venu annoncer des changements intéressants pour Chrome. En introduction, nous apprenons purement et simplement que le navigateur est maintenant « optimisé pour la batterie et la mémoire système de votre appareil ». La firme américaine déclare en effet l’arrivée de nouveaux paramètres permettant de consommer jusqu’à 40 % et 10 Go de RAM en moins. Leurs objectifs : « assurer le bon fonctionnement de vos onglets et étendre l’autonomie de votre batterie lorsqu’elle est faible ».

Pour commencer, Chrome vient profiter de la fonctionnalité Memory Saver (Économiseur de mémoire en français). Prenant place à côté de l’icône de partage dans la barre de recherche, cette option optimise les performances du navigateur en libérant la mémoire vive (RAM) des onglets que vous n’utilisez pas actuellement lorsqu’elle est activée. Grâce à cela, Google assure que les onglets actifs bénéficieront d’une expérience plus fluide. Quand vous cliquerez sur les onglets inactifs, ils seront automatiquement rechargés.

Deuxième nouveauté : Energy Saver (Économiseur d’énergie). Comme son nom l’indique, cette option vient offrir une meilleure autonomie sur ordinateur portable. Nous apprenons ainsi que Google Chrome l’activera automatiquement dès que votre batterie tombe à 20 %. Dans les détails, elle vient « limiter l’activité en arrière-plan et les effets visuels pour les sites Web avec des animations et des vidéos », explique Google.

À la fin, Google explique que ces nouvelles options seront bien évidemment désactivables en un clic par les utilisateurs de Chrome. Il est d’ailleurs possible d’ajouter des sites à une liste blanche afin qu’ils ne soient pas impactés le mode Energy Saver. Ces deux nouveaux modes sont disponibles dès aujourd’hui sur les ordinateurs de bureau profitant de la version 108 de Chrome. Le déploiement sera tout de même progressif, ayant lieu durant les prochaines semaines.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Google Chrome : un nouveau raccourci pour des recherches rapides dans l’historique, les favoris et les onglets ouverts !