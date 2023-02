Instagram et Facebook : Meta propose un badge vérifié payant, comme Twitter

Vivement critiqué, le badge de vérification payant de Twitter commence à séduire les autres réseaux sociaux. Meta vient en effet d’annoncer le lancement d’un abonnement nommé Meta Verified, permettant de certifier les comptes de ses utilisateurs sur Instagram et Facebook, mais aussi les messageries Messenger et WhatsApp.

Mark Zuckerberg vient de lever le voile sur une nouvelle offre payante pour ses réseaux sociaux : Meta Verified. Avec cette dernière, le PDG de Meta, souhaite proposer à ses utilisateurs Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp de payer afin de faire vérifier leur compte. Une petite coche bleue sera ainsi de la partie pour les abonnés, permettant ainsi de se protéger contre l’usurpation d’identité ou encore gagner en visibilité.

Si ce discours vous dit quelque chose, c’est qu’il s’agit purement et simplement le même que Twitter a eu l’année dernière. Avec le rachat du réseau social par Twitter, Elon Musk a en effet remanié l’abonnement Twitter Blue pour y inclure le badge de vérification. Avec Meta Verified, l’objectif est de toucher les créateurs de contenus pour le moment. Mark Zuckerberg envisage tout de même de l’élargir aux entreprises, et à plus d’utilisateurs, à l’avenir.

Dans son communiqué de blog, Meta explique que l’offre Meta Verified propose précisément les avantages suivants : un badge vérifié authentifiant votre identité grâce à un document officiel (carte d’identité, passeport…) ; une meilleure protection contre l’usurpation d’identité ; une assistance en cas de problème ; une visibilité accrue faisant apparaitre votre compte en priorité dans les recherches, les commentaires et les recommandations ; et des fonctionnalités exclusives.

Dans les détails, s’abonner à Meta Verified coûte 11,99 dollars par mois sur le web et 14,99 dollars par mois sur iOS et Android (à cause des commissions des magasins d’applications). Pour le moment, l’offre est en phase de test en Australie et en Nouvelle-Zélande.

