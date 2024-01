Test – Tineco Pure One S15 Pet : Efficace mais bruyant 

L’aspirateur est un incontournable objet du quotidien. De plus en plus, les fabricants proposent des modèles plus performants. Tineco n’échappe pas à la règle et propose son modèle Pure One S15 Pet, spécialement conçu pour répondre aux besoins des propriétaires d’animaux de compagnie. Dans cet article, nous verrons dans les détails ce produit et s’il est efficace.

Fiche technique

Autonomie 30 min Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 0,6 L Base A poser Serpillière Non Poids 3,1 kg Couleur Blanc Niveau de bruit 62 à 66 dB Prix 499 €

Unboxing du Tineco Pure One S15 Pet

Le packaging du Tineco Pure One S15 Pet est généreux. En plus de l’aspirateur, vous trouverez une variété d’accessoires bien pensés, tels que des brosses spéciales pour les poils d’animaux, des embouts pour les recoins difficiles d’accès, et un manuel d’utilisation détaillé.

On trouve donc :

Bloc aspirateur

Filtre de rechange

Brosse large motorisée

Suceur plat

Suceur large mixte à brossette

Brosse motorisée compacte

Également, on trouve une station de charge à poser. En effet, l’aspirateur se pose sur cette base qui repose à même le sol.

A noter, l’aspirateur ne peut tenir debout seul sans cette base. En cours de nettoyage, si vous faites une pause, il est nécessaire de le poser à même le sol car il ne tient donc pas debout seul.

Tineco Pure One S15 Pet, installation et Facilité d’utilisation

L’installation du Tineco Pure One S15 Pet est intuitive. Les différentes pièces et accessoires s’assemblent facilement. Les verrouillages d’accessoires sont également efficaces, il n’y a pas de jeu. L’écran tactile ajoute, quant à lui, une touche de modernité. La prise en main est aisée, le poids ne se fait pas trop sentir et il est assez maniable. Les articulations sont bien flexibles et grâce à cela, l’aspirateur peut aller dans les moindres recoins.

A noter la présence de LED devant la brosse pour permettre de mieux voir les poussières et ainsi effectuer des passages cohérents. Une fois posé sur sa base et en charge, l’aspirateur affiche le pourcentage de batterie.

Tineco Pure One S15 Pet, Performance et Efficacité

Le Tineco Pure One S15 Pet se commande à l’aide de 2 boutons sur le panneau de contrôle. Le premier est le bouton d’alimentation. Le second permet de passe du mode auto au mode max. Ce dernier est bien plus puissant mais bien évidemment il est également bien plus gourmand en batterie. A titre d’exemple l’autonomie du Tineco se réduit à 10 minutes d’utilisation en mode 100% max. Il faut donc l’utiliser avec parcimonie, pour les endroits qui le nécessitent uniquement. L’aspiration en mode automatique est très efficace. Doté d’une puissance d’aspiration impressionnante, il élimine efficacement les poils d’animaux et les débris sur divers types de sols. Sur le panneau de contrôle LED on trouve également un compteur qui informe sur l’état du filtre ainsi que sur son remplacement.

Concernant la vidange du bac à déchets du Tineco Pure One S15 Pet, celle-ci s’effectue en appuyant sur une gâchette qui se situe au niveau du bac. Le mécanisme est intéressant puisque qu’au fur et à mesure de l’appui, un joint en caoutchouc vient compresser les poussières puis la trappe du bac se libère et le joint vient encore pousser le tout. Astucieux et cela évite d’y mettre les mains.

Fonctionnalités supplémentaires

Le Tineco Pure One S15 Pet dispose également d’une application mobile mais il faut avouer que celle-ci n’apporte pas grand-chose voire même ne sert à rien. Elle est plutôt destinée à d’autres aspirateurs de la gamme du fabricant qui eux nécessitent une application.

Conclusion : Que vaut le Tineco Pure One S15 Pet ?

L’aspirateur Tineco Pure One S15 Pet se distingue par son efficacité et sa facilité d’utilisation. Avec son design moderne, son aspiration est très performante. En revanche, son prix est assez élevé et il reste assez bruyant.

