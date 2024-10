Apple élargit Apple Pay avec Klarna pour plus d’options de paiement flexible

Apple Pay propose désormais Klarna, un service populaire de paiement en plusieurs fois, permettant aux utilisateurs d’acheter des produits en quatre versements sans frais supplémentaires. Cette nouveauté arrive peu de temps après qu’Apple a mis fin à son propre service de paiement fractionné, Apple Pay Later, lancé en 2023. Cette décision montre clairement qu’Apple mise sur la popularité croissante des services de paiement différé, aussi appelés Buy Now Pay Later (BNPL).

Klarna et Affirm désormais accessibles via Apple Pay avec la mise à jour iOS 18

L’intégration de Klarna dans Apple Pay s’accompagne de l’arrivée d’Affirm, un autre service BNPL qui avait été ajouté à l’application en septembre. Avec iOS 18 et iPadOS 18, vous pouvez désormais utiliser ces services pour payer vos achats via Apple Pay, vous offrant plus de flexibilité dans la gestion de vos dépenses. Klarna, par exemple, permet d’étaler les paiements en quatre échéances, sans intérêt, ce qui rend l’achat de biens plus accessible pour de nombreux utilisateurs.

Cependant, même si ces services BNPL séduisent de plus en plus de consommateurs, ils comportent certains risques. Des études montrent que la facilité avec laquelle on peut étaler les paiements incite à dépenser plus que prévu. Cela peut entraîner des difficultés financières, surtout pour les utilisateurs qui n’ont pas une vue d’ensemble sur leurs dépenses. Les prêts BNPL ne sont souvent pas signalés aux agences de crédit, ce qui les rend plus difficiles à suivre et à contrôler.

Des nouvelles règles pour protéger les consommateurs utilisant les services BNPL

Face à la montée en popularité de ces services, des régulations commencent à émerger. Plus tôt cette année, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) a publié une règle qui classe les services BNPL comme Klarna et Affirm dans la même catégorie que les cartes de crédit. Cette classification oblige désormais ces services à gérer les litiges d’achat et à rembourser les clients en cas de retour de produits. Cela vise à offrir plus de protection aux utilisateurs tout en encadrant mieux ces options de financement.

Apple Pay s’enrichit avec de nouvelles fonctionnalités pratiques

Outre l’ajout de Klarna et Affirm, Apple continue d’améliorer son service Apple Pay. La possibilité d’utiliser Apple Pay sur des navigateurs de bureau tiers comme Chrome est désormais disponible. Cette ouverture élargit encore l’usage de ce service au-delà de l’écosystème Apple. De plus, Apple introduit la fonctionnalité « Tap to Provision », qui vous permet d’ajouter une nouvelle carte bancaire simplement en la touchant au dos de votre iPhone, rendant la gestion des cartes plus simple et rapide.