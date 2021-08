Oppo Watch 2 : une montre connectée avec une autonomie record et compatible Wear OS 3

Oppo a dévoilé en Chine sa nouvelle montre connectée, l’Oppo Watch 2. Elle bénéficie d’une autonomie record et pourrait proposer la toute nouvelle version de Wear OS.

Oppo présente sa Watch 2 en Chine

Après la première version de sa montre connectée, Oppo vient d’officialiser la Oppo Watch 2 en Chine. Celle-ci ne change pas drastiquement, mais certaines améliorations raviront sûrement les utilisateurs.

Tout d’abord, Oppo vante l’autonomie record de 16 jours, possible avec le mode Power Saver. En utilisation standard, la OPPO Watch 2 peut tenir jusqu’à 4 jours sur une seule charge. En outre, la OPPO Watch 2 utilise la technologie de charge rapide Watch VOOC qui peut apparemment fournir jusqu’à une heure d’utilisation après une charge de 10 minutes. OPPO utilise une technologie Ultra Dynamic Dual Engine (UDDE) qui, selon elle, prolonge la durée de vie de la batterie.

Ensuite, la OPPO Watch 2 dispose de plus de 100 modes sportifs, d’un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures et d’une surveillance de l’oxygène sanguin SpO2. Elle dispose enfin d’une analyse du sommeil, d’une évaluation du risque de ronflement et d’un suivi du stress.

Une compatibilité avec le nouveau Wear OS ?

La principale interrogation concernant l’Oppo Watch 2 concerne en fait son logiciel. Lancée pour l’instant uniquement en Chine, elle tourne sous le logiciel RTOS, déjà utilisé sur la OnePlus Watch, mais également sur les montres Amazfit ou Zepp. Néanmoins, la première montre connectée d’Oppo est disponible dans le reste du monde sous Wear OS. Il est donc probable que ce soit également le cas de l’Oppo Watch lors de son lancement en Europe.

Google a récemment dévoilé la nouvelle version de son système d’exploitation en collaboration avec Samsung. Wear OS 3 semble pour l’instant réservé aux montres équipées du SoC Snapdragon Wear 4100. Avec les TicWatch E3 et Pro 3, l’Oppo Watch 2 est l’une des seules montres à pouvoir prétendre à la plateforme unifiée de Samsung et Google.

Il s’agirait alors de l’une des premières montres du marché sous Wear OS 3.

Officialisée seulement en Chine, l’Oppo Watch s’affiche au prix de 1 299 yuans (environ 170 €) pour le modèle Bluetooth d’entrée de gamme (42 mm) et 1 499 yuans (environ 195 €) pour la version 42 mm compatible eSIM. Enfin, le modèle 46 mm est annoncé au prix de 2 000 yuans, soit environ 260 €.

