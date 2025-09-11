Actualités

RugOne Xever 7 séduit avec son smartphone outdoor ultra-durable

RugOne Xever 7 lance un smartphone robuste et durable à batterie interchangeable.

Le monde de la technologie outdoor vient de franchir un nouveau cap lors de l’IFA 2025 à Berlin. RugOne, une marque incubée par Ulefone, fait sensation avec son lancement. Leur premier smartphone, le RugOne Xever 7, s’adresse directement aux aventuriers et aux passionnés de plein air. Découvrons ensemble pourquoi ce mobile robuste change la donne.

Pourquoi RugOne Xever 7 révolutionne la téléphonie d’extérieur

RugOne Xever 7 se démarque par son approche durable et innovante. Cette marque est née de la volonté de répondre à la demande croissante en appareils fiables et respectueux de l’environnement. Son slogan « To Be Bold » incarne ce désir d’oser et d’innover. Le partenariat avec Ulefone garantit une fabrication de qualité et une chaîne d’approvisionnement solide. Ce smartphone robuste promet ainsi une fiabilité et une résistance à toute épreuve.

Une batterie interchangeable pour plus de durabilité

La grande nouveauté du Xever 7 réside dans sa batterie interchangeable. Grâce à cette innovation, il est possible de remplacer la batterie sans éteindre l’appareil. Cela assure une utilisation continue, idéale pour les sorties longues en pleine nature. Ce concept prolonge aussi la durée de vie du téléphone, car nul besoin de changer d’appareil en cas de batterie usée. Ce choix s’aligne avec les nouvelles normes européennes sur l’écoconception. Il permet aussi de réduire les déchets électroniques.

Des fonctionnalités avancées pour les aventuriers modernes

Le RugOne Xever 7 ne se contente pas d’être solide. Il intègre également des technologies de pointe. Son appareil photo amélioré propose l’OIS et l’EIS pour des images nettes, même dans les conditions difficiles. Mieux encore, il embarque un capteur thermique FLIR® Lepton® 3.5. Cette fonctionnalité donne la capacité de voir dans l’obscurité ou à travers la fumée, élément précieux pour les missions de sauvetage ou l’exploration. Les composants robustes garantissent aussi une utilisation fiable sur le long terme.

En conclusion, le RugOne Xever 7 redéfinit les standards des smartphones outdoor. Sa batterie interchangeable, son design durable et ses fonctionnalités avancées raviront tous les amateurs de plein air exigeants. RugOne prouve qu’innovation et respect de l’environnement vont de pair. Ce smartphone pourrait devenir le nouvel allié incontournable de toutes vos aventures.

