Philips et AOC dévoilent leurs nouveaux écrans : gaming et productivité à l’honneur

Philips et AOC enrichissent leurs gammes avec de nouveaux moniteurs. Ils vont du très haut de gamme gaming à des modèles pensés pour la productivité et la durabilité. J’ai pu en voir certains à la Gamescom 2025. Le design est particulièrement réussi, et il me tarde de les tester en conditions réelles. Voici le récap des sorties de l’été 2025 jusqu’à début septembre.

Les écrans gaming Philips et AOC

Philips pousse sa gamme Evnia avec deux modèles phares. Le 27M2N3501PA met l’accent sur la fluidité avec une dalle Fast IPS Quad HD à 240 Hz (OC 260 Hz). Le temps de réponse tombe à 0,3 ms grâce au Smart MBR, et l’écran ajoute AdaptiveSync pour éviter le tearing. Il intègre aussi l’Evnia Precision Center. C’est un logiciel complet de personnalisation, ainsi que des outils comme Smart Crosshair et Smart Sniper.

Toujours chez Philips, le 27M2N3800A se distingue par sa technologie Dual Mode. Les joueurs peuvent basculer entre 4K UHD à 160 Hz et FHD à 320 Hz selon le type de jeu. L’écran propose une couverture colorimétrique de 95 % DCI-P3, est certifié DisplayHDR 400, et reste compatible HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelle génération. De quoi mêler vitesse et immersion sans compromis.

AOC, de son côté, mise sur l’e-sport avec deux modèles exclusifs : le AGON PRO CS24A, développé avec Counter-Strike 2, et l’AG246FK6. Tous deux atteignent 600 Hz, overclockables à 610 Hz, une première mondiale sur moniteur LCD. Avec un temps de réponse de 0,3 ms MPRT, la technologie MBR+ pour réduire le flou, et un design pensé pour les pros, ces écrans s’annoncent redoutables pour les compétitions FPS.

Enfin, AOC propose aussi une large gamme grand public avec sa série Essential E4. Ces écrans de 24 à 34 pouces couvrent de la Full HD à la 4K UHD, montent jusqu’à 120 Hz et misent sur la polyvalence. Les versions incurvées de 34 pouces ajoutent même webcam et Smart KVM. Ces modèles arrivent progressivement entre juillet et l’automne 2025, avec des prix démarrant à 149 €.

Les écrans axés productivité

Pour les professionnels, AOC sort la série Professional P4, qui combine taux de rafraîchissement 120 Hz, certification TCO Certified génération 10 et garantie de 5 ans. Deux modèles ouvrent la marche : le 24P4U en Full HD et le Q27P4U en QHD. Particularité marquante, un hub USB rétractable à l’avant qui intègre USB-A et USB-C, idéal pour brancher rapidement clé de sécurité ou smartphone.

Toujours dans l’optique B2B, la série Essential E4 se destine aussi aux entreprises. Tous les modèles embarquent des hubs USB, certains avec Power Delivery jusqu’à 90 W et RJ-45 intégré. Le design se veut durable avec emballage 100 % recyclable et garantie étendue à 5 ans. Un choix clair pour les organisations soucieuses de prolonger la durée de vie de leurs équipements.

Philips, quant à lui, a pensé aux créatifs avec le Brilliance 27E3U7903. Ce modèle 5K délivre une densité de 218 PPI et couvre 99,5 % AdobeRGB ainsi que 99 % DCI-P3. Pré-certifié Calman Ready, équipé de Thunderbolt 4 et d’une webcam 5 MP avec cadrage automatique, il vise clairement les monteurs, designers et photographes exigeants.

Ergonomie et confort n’ont pas été oubliés. Les gammes AOC comme Philips intègrent Flicker-Free, réduction de lumière bleue et pieds réglables en hauteur. Dans le cas du Brilliance 5K, le verre antireflet et la dalle certifiée DisplayHDR 600 ajoutent une précision adaptée aux studios de production.

Conclusion

Entre gaming ultra-compétitif avec des écrans 600 Hz, polyvalence 4K/320 Hz, et productivité renforcée avec des modèles 5K ou certifiés TCO, Philips et AOC montrent une vraie complémentarité. Les écrans que j’ai aperçus à la Gamescom 2025 sont prometteurs et très soignés esthétiquement. Il ne reste plus qu’à les mettre à l’épreuve pour confirmer ces ambitions.