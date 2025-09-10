Acer Veriton GN100 : la mini-station de travail IA annoncé à l’IFA 2025

Acer a dévoilé avec NVIDIA sa mini station de travail IA à l’IFA 2025 de Berlin : l’Acer Veriton GN100. Qu’a-t-elle de si particulier pour pouvoir être appelée “station de travail IA” ?

Un supercalculateur NVIDIA Blackwell

Cette station de travail utilise la superpuce NVIDIA GB10 Grace Blackwell qui offre des performances maximales de 1 PFLOPS. L’architecture Blackwell est une avancée majeure de NVIDIA. Elle intègre le processeur Grace pour les charges de travail CPU intensives et les GPU Blackwell pour un calcul massivement parallèle. Cette synergie permet à l’Acer Veriton GN100 de gérer des modèles d’IA très gourmands en ressources, ce qui la distingue des mini-PC conventionnels. Elle est équipée de 20 cœurs de processeur ARM, de cœurs Tensor et CUDA de dernière génération, 128 Go de mémoire et jusqu’à 4 To de stockage. Finalement, la formule offre des performances élevées dans un petit format.

Simplement, l’Acer Veriton GN100 se destine aux développeurs, chercheurs, data scientists et aux étudiants. De ce fait, Acer a préinstallé la suite IA de NVIDIA. On retrouve aussi les outils courants tels que PyTorch, Jupyter et Ollama. Les utilisateurs ont donc tous leurs outils pour développer et déployer leurs grand modèles de langages. La plus grande force étant de pouvoir faire l’inférence et l’exécution en local. L’avantage encore est de ne pas dépendre d’une tierce API externe.

Travailler de concert à deux stations

La carte réseau NVIDIA ConnectX-7 permet de relier deux stations Veriton GN100 entre elles pour travailler avec des modèles d’IA pouvant atteindre jusqu’à 405 milliards de paramètres. Mais encore, la connectivité est assez complète avec le WIFI 7, quatre ports USB-C 3.2, un port HDMI 2.1b, un port RJ-45 et une sécurité Kensington.

Prix et disponibilité

Cela fait donc une station idéale pour exécuter de grands modèles d’IA et réduire la dépendance aux services cloud. L’Acer Veriton GN100 est annoncé au prix de départ de 3999€.