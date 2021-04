Une faille de sécurité de l’App Store lui fait perdre 600 000 dollars !

Depuis l’essor et l’explosion des cryptomonnaies, de nombreuses personnes ont ou veulent acquérir ces précieux sésames. Certains regorgent d’inventivité pour en obtenir de manière illégale afin de s’enrichir le plus possible tout en ne risquant pas de perdre d’argent. Et l’App Store d’Apple n’est pas épargné.

Une faille dans l’App Store sur la vérification des applications

L’App Store d’Apple se décrit souvent comme l’un des magasins d’applications les plus sécurisés. Apple a d’ailleurs fait de la sécurité et la protection de l’utilisateur l’un de ses principaux arguments commerciaux. Ce fait divers prouve qu’il n’en est rien en réalité. En effet, un Américain du nom de Phillipe Christodoulou avait placé de nombreux espoirs dans la cryptomonnaie. Il était possesseur de 17,1 Bitcoin qu’il a placés sur le porte-monnaie virtuel Trezor. Problème, malgré que l’application soit très bien notée sur l’App Store, ce n’était pas la véritable app Trezor, mais seulement une copie. Les arnaqueurs en ont donc profité pour récupérer la totalité du portefeuille virtuel, et les 600000 dollars qu’il contenait.

Mais alors quelle est l’erreur qui a couté si cher à ce pauvre homme ? Apple explique que l’application en tort s’est d’abord présentée comme un système de cryptage de fichier et mot de passe. Elle se serait ensuite transformée en une copie de l’application Trezor en reprenant son nom et son logo, après la vérification d’Apple et son entrée dans l’App Store. La marque à la pomme se dédouane donc de ses responsabilités en rejetant presque la faute sur la victime et son inattention. Elle assure tout de même faire de son mieux pour que ce genre d’évènement n’arrive plus.

Quatre autres personnes auraient eu le même problème que cet homme. Celui-ci espère que le FBI identifiera les personnes à l’origine du piège. Il a d’ailleurs affirmé au Washington Post que « Apple ne mérite pas de s’en tirer comme ça« . Et il est certain que la multinationale a une part de responsabilité dans cette histoire. Malgré tout il est fort probable que ce genre de situations devienne monnaie courante. Il faudra donc redoubler d’attention !

