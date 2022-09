Logitech annonce plusieurs claviers et souris optimisés pour les Mac

Envie d’équiper votre Mac d’une nouvelle souris ou d’un nouveau clavier ? Logitech vient de dévoiler une paire de produits optimisés pour les ordinateurs d’Apple. Les changements par rapport aux versions pour PC et PC/Mac sont bien évidemment très minimes, mais ils sont tout de même bons à prendre pour les utilisateurs exclusifs de Mac.

Pour commencer, parlons des changements apportés aux claviers à travers cette nouvelle gamme d’accessoires Conçus pour les Mac de Logitech.

Nous apprenons ainsi que le MX Mechanical Mini, clavier mécanique compact rétroéclairé, dispose désormais uniquement des raccourcis pour macOS. Pour rappel, la version d’origine affichait les raccourcis pour PC et Mac sur un seul et même clavier. À noter, cette nouvelle version est déclinée en deux coloris : Space Gray (noir/gris foncé) and Pale Gray (blanc/gris). D’ores et déjà disponible, le Logitech MX Mechanical Mini pour Mac est affiché au prix de 159,99 euros.

Le deuxième clavier optimisé pour les Mac est le Logitech K380 Multidispositif. En plus des coloris blanc et rose, il profite maintenant d’une teinte myrtille. Nous retrouvons aussi exclusivement les raccourcis pour macOS. Pour rappel, ce produit peut être connecté jusqu’à trois appareils Apple (Mac, iPad et iPhone). Ce clavier pour Mac sera disponible dès le 15 octobre 202 au prix de 54,99 euros.

Pour finir, Logitech a dévoilé les souris MX Master 3S et Lift pour Mac. Elles ne présentent pas de changements spécifiques au niveau de leur fonctionnement, mais de nouveaux coloris. La MX Master 3S est ainsi disponible en gris pâle en plus du gris sidéral au prix de 129,99 euros.

De son côté, la Logitech Lift conserve son prix de 79,99 euros et les mêmes coloris (blanc, gris et rose).

