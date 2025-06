Le prochain film Street Fighter confirme l’actrice qui va incarner Chun‑Li 

Street Fighter 6 entame sa troisième année cette année, et qui dit nouvelle saison dit nouveaux ajouts. Les cinéphiles auront également leur part du gâteau, car à part le jeu, un film Street Fighter serait en préparation. Mieux encore : il vient récemment de trouver son emblématique combattante chinoise. On vous dit tout.

Une Chun-Li nouvelle génération et un casting musclé pour Street Fighter

La nouvelle nous est parvenue via nos confrères de chez Deadline. Selon le média, c’est l’actrice Callina Liang qui incarnera Chun‑Li, l’une des figures les plus cultes de Street Fighter. Actrice canadienne d’origine asiatique, elle est célèbre pour son rôle de Mei dans Tell Me Everything et de Chloe dans le thriller Presence de Steven Soderbergh.

Bien que l’expérience des arts martiaux de Liang soit limitée, sa capacité à transmettre une profondeur émotionnelle pourrait apporter une couche rafraîchissante au personnage emblématique de Street Fighter. Car oui, Chun-Li n’est pas qu’une combattante aguerrie : elle incarne également la résilience et le sens de la justice.

Aux côtés de Liang, on retrouvera Andrew Koji dans le rôle de Ryu et Noah Centineo en Ken. D’ailleurs, des discussions seraient en cours pour inclure Jason Momoa dans la distribution (Blanka), ainsi que Roman Reigns (Akuma) et même 50 Cent dans le rôle de Balrog. Pour ce qui est de M. Bison, des rumeurs évoquent un certain Walton Goggins…

Côté réalisation, Kitao Sakurai (Bad Trip) sera derrière la nouvelle live-action de Street Fighter. Il évoluera aux côtés de Dalan Musson, le scénariste de Captain America: Brave New World. Le tournage est prévu à l’automne 2025 à Atlanta, avec une sortie espérée pour 2026. Reste à savoir s’il rendra hommage à l’univers du jeu de combat culte de Capcom.

En tout cas, une chose est sûre : si ce casting étoilé se confirme, le prochain film Street Fighter ne passera pas inaperçu !