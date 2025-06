Startup coréennes : des succès exceptionnels à VivaTech 2025

Cette semaine à Paris, les jeunes pousses sud-coréennes ont une nouvelle fois montré leur dynamisme. Sous la houlette du Ministry of SMEs and Startups et du Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED), la K-Startup Pavilion s’est imposée durant l’incontournable Viva Technology 2025. Pour la troisième année consécutive, la Corée du Sud confirme donc sa volonté de s’imposer sur la scène tech européenne.

Des startups innovantes à la conquête de l’Europe

Côté chiffres, le succès est au rendez-vous : 19 startups prometteuses trouvèrent sur le sol parisien de nouvelles opportunités. En seulement quatre jours, elles ont réalisé 378 consultations, signé quatre MOU (protocoles d’accord) et décroché une lettre d’intention. Le tout sous les projecteurs d’un VivaTech qui battait son propre record avec 180 000 visiteurs et plus de 14 000 startups présentes. KISED, épaulé par plusieurs centres d’innovation coréens, avait misé sur des secteurs de pointe, comme l’intelligence artificielle, la climate tech et la mobilité.

Avant l’ouverture, la délégation avait d’ailleurs fait étape à Station F, le plus grand campus de startups d’Europe. L’occasion de mieux comprendre l’écosystème local et d’échanger avec Plasseraud IP sur la stratégie de protection intellectuelle en Europe.

K-Startup Night : créateur de rencontres et de succès

Parmi les temps forts, la soirée K-Startup Night a particulièrement marqué les esprits. Les 19 startups coréennes ont eu trois minutes chacune pour pitcher devant un public international — une efficacité redoutable. Résultat : six accords internationaux signés dès le premier soir, et une vitrine exceptionnelle sur le monde.

Certaines entreprises se sont particulièrement démarquées. Morphing I Inc. a officialisé des partenariats avec le français Psoft et le néerlandais Limpid&co pour des projets en intelligence artificielle et gestion de l’eau. De son côté, Toonimotion a tapé fort avec une technologie d’upscaling IA qui réduit le temps de production d’animation de 80 % ; un LOI signé en poche. Quant à NINEWATT, elle se positionne sur la gestion des émissions carbone avec l’entreprise nippone PBADAO et collabore avec une école d’ingénieurs parisienne pour sa plateforme WATTI.

L’intelligence artificielle, star de l’évenement

Cette nouvelle édition a aussi mis l’IA sur le devant de la scène. Les exposants axés sur l’intelligence artificielle ont bondi de 40 %, donnant le ton pour l’avenir. Le président Emmanuel Macron a d’ailleurs ouvert la session en compagnie du patron de NVIDIA et du fondateur de Mistral AI, martelant l’ambition européenne de rivaliser à l’échelle mondiale.

KISED, de son côté, entend capitaliser sur cette dynamique. Son président Jong Pil Yoo l’affirme : « VivaTech 2025 a démontré la compétitivité des K-Startups et leur capacité à s’exporter. Nous poursuivrons nos efforts pour valoriser ce savoir-faire à l’international. »

En conclusion, la participation coréenne à VivaTech 2025 montre que la tech asiatique a toute sa place sur le marché européen. Et vous, qu’attendez-vous de ces collaborations, et quelle startup vous intrigue le plus ? Partagez vos réactions dans les commentaires !