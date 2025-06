Comviva transformation IA AWS : une alliance qui booste l’innovation

La transformation IA de Comviva avec AWS marque une avancée majeure dans le secteur des solutions numériques. L’entreprise adopte l’intelligence artificielle et des services cloud pour offrir plus d’innovation et une expérience client améliorée. Ce virage permet à Comviva de répondre dès aujourd’hui aux besoins futurs du marché.

Comviva accélère sa transformation numérique grâce à l’IA

Comviva intègre l’intelligence artificielle dans ses produits pour gagner en efficacité et en rapidité. Grâce aux technologies AWS, l’entreprise propose des solutions basées sur l’IA, comme Ngage-CNPaaS, BlueMarble ou MobiLytix. Ces innovations rendent les services plus réactifs et apportent des analyses prédictives avancées.

Le partenariat stratégique entre Comviva et AWS

Ce partenariat avec AWS permet à Comviva de déployer plus vite de nouvelles fonctionnalités. Avec l’infrastructure AWS, la fiabilité et la performance sont renforcées. Les clients peuvent ainsi bénéficier de solutions à la fois évolutives et sûres. AWS aide Comviva à rendre ses offres encore plus flexibles, tout en garantissant une disponibilité continue.

Améliorations concrètes pour les clients et la sécurité

Avec l’IA, Comviva améliore l’efficacité des équipes de support de 20 % et vise 90 % de précision sur les tickets. Pour la sécurité, la moitié des processus utiliseront bientôt l’IA avec plus de 80 % de réussite dans la détection des menaces. Les clients profitent donc de produits plus sûrs et d’un support amélioré, tout en gagnant du temps.

En conclusion, la transformation IA de Comviva avec AWS ouvre la voie à une nouvelle génération de solutions numériques. Ce partenariat offre innovation, fiabilité et performance, renforçant la position de Comviva auprès de ses clients sur des marchés de plus en plus compétitifs. Les entreprises bénéficient ainsi de services évolutifs et d’une sécurité renforcée pour relever les défis du monde digital.

