Arctis Nova 3 Wireless – Immersion totale : découvrez le plaisir ultime du son gaming SteelSeries

SteelSeries, véritable pionnier du gaming audio, ne cesse d’étonner. Connue pour sa gamme de casques gaming mythiques Arctis Nova, la marque revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Elle annonce le lancement de son tout nouveau casque Arctis Nova 3 Wireless et une application mobile Arctis innovante. Une belle promesse pour les gamers exigeants, en quête de confort, de performance et de personnalisation.

L’audio nouvelle génération pour le gaming sur console

Dans un contexte où le jeu vidéo bat tous les records et suscite toujours plus d’engouement – près de 2,9 milliards de joueurs estimés en 2025 selon Newzoo – SteelSeries anticipe les évolutions du marché. Son objectif est clair : accompagner la montée en puissance des consoles de nouvelle génération avec un son vraiment adapté. Le casque Arctis Nova 3 Wireless a été pensé de A à Z pour offrir une expérience immersive hors norme.

Grâce à des haut-parleurs Nova personnalisés, les joueurs profitent d’une restitution sonore précise, avec des basses profondes et une compatibilité totale avec les technologies Tempest 3D Audio (PS5) et Microsoft Spatial Sound. L’audio spatial à 360° fait toute la différence dans les plus grands titres, de Call of Duty à Fortnite en passant par GTA.

L’application Arctis : un contrôle total de l’audio en temps réel

Grande nouveauté de cette génération, l’application Arctis apporte un vrai plus au quotidien. Directement depuis un smartphone, elle permet d’ajuster l’audio sans quitter sa partie. Mieux encore, plus de 200 profils audio déjà conçus attendent les joueurs. Ils ont été élaborés par des ingénieurs, des pros de l’esport et même des développeurs. Le changement de profil s’effectue à la volée pour s’adapter à chaque jeu ou situation.

Côté connectivité, le casque impressionne aussi. Son bouton Quick Switch permet de passer instantanément du sans-fil 2,4 GHz ultra-rapide (pour le jeu) au Bluetooth 5.3 (pour la musique ou les appels). Le dongle USB-C universel garantit une compatibilité complète : Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC, Meta Quest, consoles portables et même smartphones et tablettes sont de la partie.

L’autonomie n’est pas en reste : 15 minutes de charge suffisent pour 9 heures de jeu non-stop. La batterie peut grimper jusqu’à 40 heures en Bluetooth.

Arctis Nova 3 Wireless : Confort, style et performances au rendez-vous

SteelSeries privilégie aussi le confort avec un design léger (seulement 260g) et des coussinets en mousse à mémoire de forme. Le bras double articulation améliore la robustesse tandis que le micro ClearCast 2.X promet une communication limpide. Plusieurs coloris sont proposés pour coller à tous les styles : noir, blanc, aqua et lavande. Le tout au prix de 109,99 €.

Avec l’Arctis Nova 3 Wireless et son app Arctis, SteelSeries entend bien redéfinir les standards du gaming audio sur console, et ce dès maintenant.

Alors, ce nouveau casque et son application vous font-ils envie ? Dites-le-nous dans les commentaires ou partagez l’info à vos amis gamers sur les réseaux !