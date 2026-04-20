Hyundai Mobis accélère avec succès la validation des véhicules SDV

Hyundai Mobis vient de franchir un cap clé dans la validation des véhicules définis par logiciel (SDV). Désormais, la société coréenne propose un système innovant. Ce dernier permet de réduire considérablement le temps de validation nécessaire pour les logiciels embarqués des véhicules autonomes. Une avancée majeure alors que la sécurité et la fiabilité deviennent essentielles dans l’automobile.

Une validation accélérée pour les véhicules définis par logiciel

Le nouveau système de Hyundai Mobis change la donne pour les SDV. Il s’appuie sur la collecte de données réelles de conduite et leur reproduction en laboratoire à l’aide de simulateurs. Ces simulateurs sont directement reliés aux unités de commande électroniques (ECU). Le but : tester rapidement et avec précision chaque composant essentiel.

Des simulations innovantes pour tester les scénarios réels de conduite

Grâce à cette méthode, Hyundai Mobis peut rejouer des dizaines de milliers d’heures de conduite en seulement une semaine. En effet, il suffit de brancher de nombreux simulateurs en parallèle. Ce système reproduit même des situations difficiles à vivre sur route, comme la nuit, la pluie ou des incidents rares. Les ingénieurs peuvent alors valider la robustesse des algorithmes embarqués dans toutes les situations possibles.

Avantages compétitifs dans le développement de la conduite autonome

Cette technologie offre un avantage compétitif de taille pour Hyundai Mobis. Le système permet d’automatiser l’intégration, la gestion et la vérification des données. Il garantit aussi une validation rapide des capteurs de conduite autonome (radar, LiDAR, caméras, ultrasoniques, etc.). Cela aide à renforcer la fiabilité et la sécurité des futurs véhicules.

En résumé, Hyundai Mobis innove avec une solution complète qui accélère la validation des technologies pour la voiture autonome. Ce système va sans doute booster la compétitivité de la marque sur le marché mondial. L’innovation de Hyundai Mobis confirme son ambition de devenir un leader dans la mobilité intelligente et sûre de demain.

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